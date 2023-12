“Maar liefst 72 meter!”: hogeschool Vives Roeselare bakt langste petit-beurretaart ter wereld voor De Warmste Week

Vives Roeselare maakte voor De Warmste Week een petit-beurretaart van maar liefst 72 meter en brak daarmee het wereldrecord. De taart leverde in totaal 2.400 euro op voor het goede doel. Wat niet verkocht raakte, wordt geschonken aan de juiste instanties.

“Bij Vives Roeselare maakten we voor De Warmste Week een petit-beurretaart van maar liefst 72 meter lang”, aldus Ruben Platteeuw, verbindend medewerker voor de dienst studentenvoorzieningen (stuvo). “De actie was een megasucces. Meer dan 60 helpende handen hielpen het record verpulveren. 72 meter zowaar. Twee meter meer dan we initieel voor ogen hadden. Het was een chique moment, ook dankzij onze gulle sponsors Milcobel, Belgosuc en Proxy Delhaize konden we ieder stuk met winst verkopen.”

Ook op tv

Op 19 december om 16 uur gingen ze van start. De actie viel al snel letterlijk en figuurlijk in de smaak. Vives kreeg vorige week al een telefoontje van De Warmste Week en op donderdagvoormiddag worden ze uitgenodigd in Brugge om de actie nog wat verder toe te lichten op tv.

“We hadden 3 uur nodig om de slang te maken. Er was hierin geen hiërarchie want de helpende handen kwamen uit alle hoeken van de organisatie. Directie, docent, student, administratie, poets, keuken, technische dienst, opleidingshoofd, hoe chique is dat niet!”

“Geen haar in de boter”

De taart werd in stukjes van 25 cm verkocht voor 10 euro. De eerste 20 meter waren al snel de deur uit en er volgde snel meer. “Met trots kunnen we melden dat we ruim 2.400 euro opgebracht hebben, de overschot schenken we aan de juiste magen”, klinkt het trots. “Wat we niet verkocht kregen, zullen we schenken aan voorzieningen zoals de leefgroepen van Sint-Idesbald en daklozenopvang. Wat een afsluiter, geen haar in de boter”, besluit Ruben. (RV)