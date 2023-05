Maar liefst 335 West-Vlaamse speel- en sportterreinen officieel rookvrij

De West-Vlaamse gemeenten hebben maar liefst 315 speeltuinen en 20 sportterreinen officieel rookvrij gemaakt. “De laatste officiële cijfers van eind 2022 zijn zeer goed. En ook in 2023 zijn nog heel wat gemeenten bezig om bepaalde terreinen aan te melden als rookvrij. De verschillende acties, die we voeren met onze organisatie Generatie Rookvrij bewijzen hun nut”, vertelt woordvoerster Veerle Maes. Voetbalster en Red Flame Tessa Wullaert uit Tielt zet zich dit jaar opnieuw in voor de campagne.

Generatie Rookvrij organiseert elk jaar een actie voor de Werelddag zonder Tabak. Dit jaar deden ze het met een flashmob in het Domein Hofstade in Oost-Vlaanderen. Hiermee willen ze aandacht vragen van gemeenten om speel- en sportterreinen rookvrij te maken. En dat werpt zijn vruchten af. Want in West-Vlaanderen zijn er al 335 terreinen rookvrij.

“Ik wil kinderen inspireren om gewoon nooit te beginnen met roken, want roken en sporten gaan niet samen”

“Kinderen moeten kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving. Want zien roken, doet roken. Dat weet iedereen. We moeten dus vermijden dat er gerookt wordt op plaatsen waar veel kinderen komen”, waarschuwt Veerle Maes, woordvoerster van Generatie Rookvrij. “Als iedereen zou meedansen met deze actie, zou dat fantastisch zijn. We hebben een een instructievideo gemaakt, waar mensen de eenvoudige danspasjes vlug kunnen leren.”

Steun Tessa Wullaert

Voetbalster en Red Flame Tessa Wullaert uit Tielt zet voor het derde jaar op rij haar schouders onder de actie van Generatie Rookvrij. “Roken en een gezonde levensstijl of sporten gaan niet samen. Door aan deze campagnes mee te werken hoop ik dat kinderen geïnspireerd worden om gewoon nooit te beginnen met roken”

Meer informatie over de actie dit jaar vind je via deze link.