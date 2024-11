Maar liefst 100 kaarsjes voor Denise Cappelle

Denise Cappelle mocht op 30 oktober 100 kaarsjes uitblazen. Denise werd geboren in 1924 in Oostnieuwkerke, op het gehucht Sleihage.

De vader van Denise stond bekend onder de naam Smetje en had een grote winkel waar hij allerlei landbouw- en huishoudgerief, kachels en wasmachines verkocht. Als handige Harry sleutelde hij aan landbouwmachines en fietsen. De mama van Denise overleed toen Denise pas elf jaar oud was. Haar jongere zusje was vijf. Hun vader hertrouwde en Denise kon het goed met haar vinden. De kinderen noemden haar Matje. Denise leerde ondertussen piano spelen en Matje was haar grootste fan. Wanneer Denise piano speelde, hoefde ze niet te helpen in het huishouden en dus werd er veel piano gespeeld. Denise ging vier jaar naar school in Sleihage, daarna vier jaar in Oostnieuwkerke en dan nog een jaar naar de Burgerschool in Roeselare. Tenslotte volgde Denise drie jaar normaalschool bij de Ursulinen in OLV Waver, een studententijd waar ze veel goede herinneringen aan heeft. Na haar opleiding gaf Denise zes jaar les in de Mariaschool in Roeselare.

Buurjongen

In 1949 huwde Denise met Henri Raes, de buurjongen. De regels in het toenmalige katholieke onderwijs waren streng. Enkel ongehuwde vrouwen mochten er lesgeven. Denise moest dus onmiddellijk stoppen met lesgeven. Henri bouwde een huis iets verder in de straat en het pas getrouwde koppel kon er snel hun intrek nemen. Ze kregen zes kinderen: vier jongens en twee meisjes. Henri was zaakvoerder van een onderneming voor internationaal transport. Denise engageerde zich in de parochie Christus Koning en richtte samen met een vriendin en de pastoor de KVLV (toenmalige boerinnenbond) op. Ze bleef jarenlang voorzitster van de vereniging.

Op reis

Eens de kinderen volwassen waren, ging ze veel op reis. Henri ging niet vaak mee, hij bleef liever thuis. Denise vond het geen probleem om aan te sluiten bij een groep waar ze niemand kende. Tot de bezochte landen horen Ierland, Kroatië, het toenmalige Joegoslavië, Marokko, Egypte, Israël, Sri Lanka, Thailand en Vietnam. Henri stierf thuis in 1992 op 75-jarige leeftijd nadat Denise hem een jaar lang met veel toewijding had verzorgd. Zelf kon Denise thuis blijven wonen tot ze de leeftijd van 90 jaar had bereikt. Lieven, de jongste zoon, bleef tot dan bij haar wonen. Ze genoot ervan om een paar dagen in de week naar het dagcentrum in Gits te komen. Ze woonde een jaar in een serviceflat in Hooglede en verhuisde daarna naar het wzc Ter Linde waar ze nu al acht jaar verblijft. Haar kinderen Dirk en Lieven wonen in Roeselare. Zoon Geert woont in Brussel, Kristin in De Pinte en Caroline in Kessel-Lo. Zelfs wie ver woont, komt wekelijks of tweewekelijks op bezoek. Denise heeft twaalf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Poëzie

Denise houdt van poëzie. Vooraleer ze ging slapen, las ze ’s avonds steeds drie gedichten. Ze legde een lijstje aan met haar favoriete gedichten. Nu nog lezen haar kinderen gedichten voor waar ze oprecht van kan genieten. Zelfs op hoge leeftijd las Denise boeken van moderne schrijvers. Ook tuinieren was een hobby van Denise. Ze verzorgde de grote sier- en moestuin en op oudere leeftijd vertoefde ze graag onder de pergola met rozen. Vandaag houdt Denise ervan om met haar kinderen een taalspelletje te spelen en om in fotoalbums van haar reizen te kijken. (EVG)