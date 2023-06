Het lokaal dienstencentrum De Spie in de Beselarestraat in Geluwe pakt uit met maandelijks een zangnamiddag voor personen met en zonder dementie. “Doelstelling is het uiteindelijk oprichten van een gemengd koor met wekelijkse of tweewekelijkse samenkomsten”, zegt voorzitter Lien Deblaere (Vooruit) van het Woon-en Zorgbedrijf Wervik. “De koorleden kunnen zo elkaar op regelmatige basis ontmoeten in een gezellige sfeer waardoor er tussen hen ook een vertrouwensband kan ontstaan.”

Het idee komt van centrumleider Sabine Ameye van De Spie en Ilse Depoortere van het koor A Lieta Vitae uit Geluwe. “We houden het laagdrempelig, het is niet de bedoeling dat iedereen mooi kan zingen”, zegt Sabine. “Het samenzijn is belangrijker. Zo’n initiatief heb ik al eens meegemaakt in woonzorgcentra waar ik werkte.”

“Ons lokaal dienstencentrum is er ook voor de mensen uit de buurt, vandaar dat het hier is gestart. We proberen dus ook de thuiswonenden te bereiken”, zegt Lien.”

Vrijwilliger Johnny Soen uit de Lourdesstraat zorgt voor de playlist, de teksten en de zangboekjes. “Ik ben ook vrijwilliger in Huize Zonnelied in Ieper en die zangboekjes ken ik van daar”, zegt hij. “Vrijwilliger Patrick Masschelein is hiermee begonnen maar hij is al een tijdlang opgenomen in het ziekenhuis.”

Spotify

“Ik heb een selectie gemaakt van liedjes uit de oude doos. Ik zoek de nummers op via Spotify. We beschikken over een groot scherm en daarop komt de tekst. Het origineel lied weerklinkt ook. In Antwerpen volgde ik bij Koor & Stem een korte opleiding.”

Het initiatief staat voor twee uitdagingen. “We zoeken nog een muzikant, liefst iemand die op een keyboard speelt omdat dit voor de begeleiding gemakkelijk is”, zegt Johnny. “En we zijn ook op zoek naar een originele en leuke naam”, aldus de voorzitter.

In het voorbije najaar lanceerde de coöperatieve Cera een projectoproep ‘De vriendenmakers’. Met deze projectoproep riep ze op tot nieuwe of bestaande groepsactiviteiten waaraan mensen met dementie overdag volwaardig en gelijkwaardig kunnen deelnemen. 70 procent van de mensen met dementie woont immers nog thuis. Een zinvolle dagbesteding en structuur zijn dan ook belangrijk om zintuigen te stimuleren en een gevoel van nabijheid te creëren.

Later Het Pardoen?

Met de financiële steun van Cera is er nu dus een maandelijkse zangnamiddag. “Niet op een vaste dag, dat kan verschillen van maand tot maand”, aldus Ilse. En of het initiatief ook een verlengstuk krijgt in woonzorgcentrum Het Pardoen? “Eerst gaan we dit hier evalueren en dan zien we wel”, aldus Lien.

Op de afgelopen zangnamiddag waren er 20 à 30 aanwezigen. De meesten waren van begin tot matig dement. Vlaamse meezingers als Margrietje van Louis Neefs, Lichtjes van de Schelde van Bobbejaan Schoepen en Vrolijke Vrienden van Nonkel Bob weerklonken.

“Aan de reacties of de blik is die herkenning van de liedjes te zien”, zegt Sabine. “Het is om die herinneringen aan vroeger te doen.”