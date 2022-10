Maandelijks ‘adviespunt’ in Ledegem voor sociale en digitale vraagstukken

De gemeente Ledegem start een maandelijks adviespunt op waar mensen terechtkunnen met tal van vragen aangaande de sociale sector. Uit de worldcafés die werden georganiseerd bleek dat heel wat mensen moeite hebben met de groeiende digitalisering.

Voor veel mensen roept de wirwar aan tegemoetkomingen en sociale wetgeving heel wat vragen op. Voor sommigen is het onduidelijk waar men terechtkan voor meer informatie.

“Uit de worldcafés die we organiseerden in het kader van het project Warme Buurt Ledegem bleek onder andere dat een deel mensen moeite hebben met de groeiende digitalisering in combinatie met het verdwijnen van de plaatselijke loketten”, aldus schepen voor Sociale Zaken Wally Corneillie (CD&V/VD).

Onder andere voor senioren is het niet altijd even gemakkelijk om een weg te vinden in allerhande aanvragen en tegemoetkomingen in het kader van welzijn en sociale zekerheid. “Om aan die vraag tegemoet te komen organiseren we binnen het project Warme Buurt Ledegem een adviespunt waar mensen terechtkunnen met hun vraag”, aldus Corneillie.

Ria Vandaele van de Sociale Dienst is de coördinator van het adviespunt. “Tijdens die heel laagdrempelige momenten kunnen burgers bijvoorbeeld uitleg krijgen over financiële rechten, zorgbudget of tegemoetkomingen. Waar mogelijk wordt meteen het nodige gedaan, of wordt er samen met de burger gekeken waar hij of zij terechtkan”, zegt ze.

Op drie plaatsen

De adviespunten worden telkens op een andere locatie georganiseerd.

Een eerste adviespunt is voorzien op dinsdag 25 oktober, van 9.30 tot 11.30 uur, in De Kobbe in Rollegem-Kapelle. Op donderdag 24 november kunnen de burgers met vragen over sociale materie van 9 tot 11 uur terecht in De Kring in Ledegem. Een derde adviespunt is er op maandag 19 december, van 13.30 tot 15.30 uur, in de ontmoetingsruimte van de assistentiewoningen Capelle in Sint-Eloois-Winkel. (JS)