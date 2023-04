Maand van de Pleziervaart gelanceerd in Oostende

Om toekomstige pleziervaarders en watersporters op weg te helpen, lanceert de FOD Mobiliteit en Vervoer voor het tweede jaar op rij de campagne #samenophetwater. Vandaag gaf minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in Oostende het startschot voor de Maand van de Pleziervaart.

In mei worden er in samenwerking met federaties, clubs en vaarscholen initiaties georganiseerd, gratis of tegen een spotprijs. Het doel: zo veel mogelijk mensen op het water krijgen. Ook de digitalisering van de pleziervaartsector heeft de wind in de zeilen. De minister kondigde vandaag aan dat er binnen twee weken zal worden overgeschakeld van papieren op digitale stuurbrevetten. In bepaalde gevallen is een stuurbrevet vereist om een boot te mogen besturen. Gedaan met de vele paperassen en eenvoudig beschikbaar op je smartphone. Zo verhoogt de veiligheid. Later dit jaar wordt ook de app van de pleziervaart gelanceerd.

Vorige zomer werden op verschillende plaatsen de zones voor watersport uitgebreid. Dit is intussen al in acht van de negen kustgemeentes met ruimte voor watersport doorgevoerd. Hiermee worden de watersportzones uitgebreid van 5,9 km naar 9,2 km in de zomer. Daarnaast werken sinds kort de gemeenten Koksijde, De Panne en Bredene met een winter/zomerplan. Hierdoor komt er in de winter nog eens 1,2 km watersportzone bij.

Pionier

Daarbij komt dat de Noordzee drukker bevaren is dan ooit. België is een pionier op vlak van marien ruimtelijke planning. België was in 2014 één van de eerste landen ter wereld dat een marien ruimtelijk plan (MRP) maakte. Intussen zijn we al aan het tweede MRP toe voor de periode 2020-2026. Hierin wordt bepaald welke activiteiten op welke plaats kunnen doorgaan en onder welke voorwaarden.

Vorige dinsdag werd de aftrap gegeven voor een volgend plan voor de periode van 2026 tot 2034. Het leidende principe is meervoudig ruimtegebruik. “De ruimte op onze Noordzee is beperkt en we moeten die goed benutten. Met ook de nodige aandacht voor ruimte voor watersport en de pleziervaart”, zegt minister Van Quickenborne.

“Heuse opmars”

”Watersport aan de kust is aan een heuse opmars bezig”, zegt de minister. “Na het recordjaar 2021 telde WWSV in 2022 26.796 leden. Dat komt enerzijds dankzij rolmodellen als zeilster Emma Plasschaert, maar ook dankzij een democratisering van de sport. We geven vanuit de overheid de pleziervaart ook extra wind in de zeilen door de stuurbrevetten te digitaliseren. Daarmee maken we de pleziervaart toegankelijker, veiliger en moderner. Ik nodig iedereen uit om in mei het plezier van watersport aan onze kust te komen ontdekken.”

“Watersporten is zowel voor de geest als voor het lichaam gezond, is laagdrempelig, doet levenslang sporten en zorgt voor de ideale ontspanning en beleving in harmonie met de natuur”, besluit Alain Lescrauwaet, directeur van de watersportfederatie WWSV.