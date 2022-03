Maand na brand bij bovenburen nog niet naar huis

Na enkele weken op hotel na een brand bij de bovenburen, had de Oostendse Maya Vandierendounck gehoopt dat ze eindelijk terug naar haar appartement in de Madeliefjeslaan kon gaan met haar gezin. Maar na een inspectie van de dienst Wonen van de stad werd haar appartement nu onbewoonbaar verklaard door twee opmerkingen die niets met de brand te maken hebben.

Op 11 februari brak er brand uit in de Madeliefjeslaan. Niet enkel het koppel in het appartement waar de brand woedde, maar ook de onderburen hadden heel wat schade en konden niet meer in hun huurappartement terecht. De schade werd nu hersteld en Maya Vandierendounck keek er dan ook naar uit om eindelijk weer naar huis te keren. Na een inspectie van de stad werd het appartement echter onbewoonbaar verklaard, tot grote ontgoocheling van het gezin.

Twee opmerkingen

“Het appartement werd volledig opgekuist en er was geen roet meer. We hebben kraken in de muur en ook het plafond van de badkamer moest uitgebroken worden, maar alles was in orde gebracht om er terug te kunnen wonen”, vertelt Maya. Dat ze nu niet terug mogen gaan, heeft niets met de brand te maken. “Het raam in onze slaapkamer blijkt 80 cm hoog te zijn en dan moet er volgens het woondecreet een balustrade voorzien worden. Die regels zijn nog maar veranderd en dat is nog niet aangepast. Daarnaast is de opstap van het balkon naar binnen te hoog. Hier moet een extra opstapje komen. Voor die twee opmerkingen werd ons appartement onbewoonbaar verklaard.”

“Ik begrijp dat niet. Waarom kunnen ze ons niet gewoon naar huis laten gaan? Die punten zullen aangepakt worden. De eigenaar heeft al een balustrade besteld en er werd al een offerte opgemaakt voor een opstapje, maar voor de rest is alles gewoon in orde. We moeten nu bij vrienden blijven logeren. We kunnen niet op hotel blijven omdat de verzekering niet langer tussenkomt, want het heeft niets meer met de brand te maken. We mogen wel naar een transitwoning van de stad, maar dat zie ik niet zitten met mijn achtjarige zoon.” Maya had gehoopt dat de rollercoaster van de voorbije maand eindelijk achter de rug was. “Ik wil zo snel mogelijk terug naar huis. We kunnen ook niet eeuwig bij vrienden blijven wonen.”

Dit is de wet

Volgens schepen Kurt Claeys (Open VLD) is er geen andere optie dan de woning onbewoonbaar verklaren. “Ze hebben de vaststellingen gedaan bij een controle na de brand en kunnen de punten die niet in orde zijn ook niet negeren. Er wordt via een puntensysteem gewerkt. Door de overtredingen van de wooncodex komt het pand automatisch in onbewoonbaarheid terecht. Dat is de wet en wij moeten die volgen. Stel dat wij dat niet doen en iemand valt over de drempel naar het balkon, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de burgemeester omdat we haar daar laten wonen hebben. Ik begrijp weliswaar dat het niet leuk is. Maar aan de andere kant, als het niet in orde is, moet het aangepast worden. Het gaat over veiligheid”, aldus Claeys.