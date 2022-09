Maaltijdwinkel Bon’Ap komt binnenkort naar Ieper

Op donderdag 19 januari 2023 opent in het Ieperse winkelcentrum Rijselpoort een nieuwe maaltijdwinkel van Bon’Ap, naast indoorspeeltuin Pietje Pek. Voor Bon’Ap, de grote broer van de slagerijformule Buurtslagers, wordt het al de veertigste vestiging in Vlaanderen, de elfde in West-Vlaanderen. In november opent ook een Bon’Ap-winkel zijn deuren in Veurne.

“Deze opening past binnen de strategie van Bon’Ap, waarin de uitbreiding en groei van het winkelnetwerk belangrijke pijlers zijn. We willen een lokale partner zijn en streven ernaar om Bon’Ap bij iedereen in de buurt te brengen”, aldus William Ally, divisiemanager Sales van Meat&More. “Bon’Ap is een maaltijdwinkel van de groep Meat&More, met de vertrouwde kwaliteit van de Buurtslagers-slagerij. Naast een breed assortiment vers vlees, charcuterie en diepvriesproducten vind je er ook heel wat kant-en-klare koude en warme gerechten, voor thuis of onderweg, zoals belegde broodjes en verse soep. Wie op zoek is naar een lekkere lunch of snelle hap tussendoor, kan er terecht in een gezellige eethoek. Er is ook een Click&Collect-service, waarbij men inspeelt op de foodtrend van maaltijdboxen. Daarnaast positioneert Bon’Ap zich ook als een lokale speler. De verticale integratie van de groep, met een eigen productiesite in Aalter, vlakbij de leveranciers en winkels, zorgt voor een beperkte CO2-voetafdruk.”

Omdat Bon’Ap zo’n sterke groei kent, zoekt de winkelketen extra personeel, ook voor de vestiging in Ieper. “We zoeken topcollega’s die zin hebben in een smakelijke job vol variatie, verantwoordelijkheid en teamwerk”, aldus William Ally. Solliciteren kan via de website bonap.be. (DT)