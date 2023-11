Maak zondag gratis kennis met onvervalst vakmanschap

Ons land telt bijna 2.000 wettelijk erkende ambachtslieden. Op zondag 19 november zet een groot deel daarvan de deuren open voor het publiek. Een unieke kans om ook in West-Vlaanderen kennis te maken met onvervalst vakmanschap.

In Brugge is een van de blikvangers van Dag van de Ambachten het atelier Embroidery Belle van Isabelle De Groote. Ze is al haar hele leven gepassioneerd door textiel en vooral in alles wat met de hand geborduurd en genaaid wordt.

Het begon voor haar allemaal met de kruisjessteek en mondde uit in een studie textielingenieur en tal van borduurcursussen waarin ze steeds meer specifieke technieken leerde. Die gebruikt ze vooral om juwelen te maken of om toe te passen op zelfgemaakte of gekochte kledij. Ze werkt graag met edelstenen, glasparels, pailletten, zijde, kant en velours, mooie wol en speciaal garen. Daarnaast geeft ze ook borduurlessen aan verschillende volwassenenorganisaties.

Borduurschool

In 2018 koos Isabelle ervoor om van haar passie haar beroep te maken. Ze ontving het label Erkend Ambacht en Handmade in Brugge. En er bleek wel degelijk nog interesse in het bijna verloren gegane ambacht van borduren. Ze richtte dan ook Embroidery Belle op, waarmee ze in Brugge een borduurschool wil opstarten. Haar creaties en wat borduren precies inhoudt, ontdek je in haar atelier op zondag 19 november.

Info: www.embroiderybelle.be