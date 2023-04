Maak samen met Rika je eigen paasstukje

Op vrijdag 14 april kun je van 14 tot 16 uur in het lokaal van Ter Plekke bij het oc Ten Vrielande terecht om een paasstukje te maken. Rika Verhaeghe helpt je daarbij op weg.

Rika Verhaeghe (48) is gepassioneerd door bloemen. Samen met echtgenoot John Lauwers (48) startten ze op rijpere leeftijd Casa Rika op. Aan de woning op het Katspel, waar dochter Melissa (23) nog meewoont, pronkt de aankondiging. Zoon Lieven (25) woont samen met Hannelore Bailleul in Ieper. “Ik ben kassierster in Las Vegas Casino op de Rodeberg”, vertelt Rika. Mijn man John is voltijds jeugdvoetbaltrainer bij KV Kortrijk en in bijberoep ICT-programmeur. Onder zijn vleugels hebben we mijn hobby uitgebouwd in bijberoep. Ik ben de creatieveling, John ondersteunt vooral logistiek. Als jong jobstudentje werkte ik in de Aveve in Ieper en wellicht is daar de interesse ontstaan. Doorslag gaf het overlijden van mijn broer bij een auto-ongeval. Ik wou zelf een rouwstukje met een persoonlijke toets maken.”

Maar pas op haar veertigste volgde Rika een paar workshops bij Christine Plantefeve in de gewezen plaatselijke Aveve en daar is de passie voor bloemschikken nog meer gegroeid. “En ik ben er mee ingerold”, vult John aan. “Vrienden en familie contacteerden ons voor een boeketje, een bloemstukje en na een opleiding als floriste zijn we van start gegaan. Mooie bloemen maken blije mensen is onze leuze. We gaan steeds op zoek naar verse bloemen, vandaar dat we bijna uitsluitend op bestelling werken. Op gelegenheden als Moederdag, Pasen of Allerheiligen beschikken we wel over een voorraad. Op onze webshop www.casarika.be vind je alle info. We werken ook nauw samen met BieBaBoe voor bijvoorbeeld gepersonaliseerde hoepels.”

Basismateriaal

Op vrijdag 14 april verwelkomt Rika je in Ter Plekke. “Ben je graag creatief bezig in de paasvakantie met kinderen of kleinkinderen tot en met 12 jaar, dan ben je meer dan welkom. Ik zorg voor wat basismateriaal, maar breng zelf eierschalen, takjes/stro, een snoeischaar/een mesje en eventueel wat kopspelden mee”, nodigt ze uit. (RLa)

Inschrijven aan 6 euro (Kansentarief met UiTPAS Westhoek aan 1,20 euro) kan tot en met vrijdag 7 april in Ter Plekke Boezinge (elke vrijdag open van 8.30 tot 16.30 uur). Info: zorgnetwerk@ieper.be of 057 45 17 80.