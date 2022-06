Maak kennis met Wout (10), de jongste gids van Bunkerdag

Wie zondag op Bunkerdag de Kaserne 2 Herzog Albrecht in Sint-Juliaan bezocht, kreeg er deskundige uitleg van onder andere Wout Igodt (10). De jonge kerel uit Varsenare erfde de passie voor de Eerste Wereldoorlog van zijn grootvader Robert Missinne (62).

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kon je zondag bunkers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog bezoeken. In Sint-Juliaan, deelgemeente van Langemark-Poelkapelle, kon je daarvoor terecht op twee locaties. In de tuin van voormalig burgemeester Lieven Vanbelleghem in de Peperstraat ligt de bunker – eigenlijk een abris – Kaserne 2 Herzog Albrecht, de grootste overblijvende betonnen constructie in Sint-Juliaan.

Robert Missinne uit Sint-Juliaan gaf de bezoekers een woordje uitleg en werd daarbij bijgestaan door zijn kleinzoon Wout. “Vroeger heb ik veel gegidst, maar nu doe ik het nog slechts sporadisch”, vertelt Robert. “Ik ben wel nog altijd veel bezig met de Eerste Wereldoorlog. Die interesse is eigenlijk begonnen toen ik zelf zo’n 10 jaar oud was. Ik hoorde verhalen van mensen die de oorlog meegemaakt hadden en begon zelf ook loodjes en kogels te zoeken in de velden.”

Samen met kleinzoon

Nu geeft Robert die passie door aan zijn kleinzoon Wout. “Al is dat zeker niet bewust”, verzekert hij. “Die interesse van Wout is gestart toen hij in het derde kleuter en het eerste leerjaar zat. Hij hoorde mij natuurlijk ook wel regelmatig verhalen vertellen en zo is hij zich daar ook steeds meer in gaan verdiepen. Dat ik nu samen met hem die gidsbeurten op Bunkerdag kon doen, is natuurlijk leuk.”

Erfgoeddag

Voor Wout was het echter niet zijn vuurdoop als oorlogsgids. “Eerder hielp ik mijn opa ook al tijdens Erfgoeddag”, vertelt de leerling van het vierde leerjaar van vrije basisschool Wassenaard in Varsenare. “Ik vind het leuk om veel te weten over die oorlogsperiode. Of ik later ook iets in die richting wil studeren? Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht.”

Mama Lies vult nog aan: “Onlangs is Wout met zijn klas op op heuvelklassen geweest naar de Westhoek. Toen hebben ze onder andere de Last Post en nog enkele andere oorlogsmonumenten bezocht. Dat heeft hem nog extra getriggerd. Dat hij daar zelf ook veel over kon vertellen tegen klasgenoten, maakte hem wel trots.”