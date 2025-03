Maak kennis met vrijmetselarij: Brugse loge La Parfaite Egalité opent haar deuren voor publiek

Wie kennis wil maken met de rijke traditie en de diepgaande waarden van de vrijmetselarij krijgt op donderdag 27 maart de gelegenheid om de Brugse vrijmetselaarsloge La Parfaite Egalité te bezoeken. Het evenement maakt deel uit van de viering van het dertigjarig bestaan van de loge. Tevens hoopt de loge iedereen inzicht te bieden in een van de meest fascinerende en vaak verkeerd begrepen genootschappen ter wereld.

De opendeuravond start om 19 uur met een lezing door dr. Guy Liagre over de vrijmetselarij als grote onbekende. De spreker zal tijdens zijn lezing aandacht besteden aan de oorsprong, betekenis en moderne rol van de vrijmetselarij. Guy Liagre promoveerde in 1998 op een proefschrift over Eugène Goblet d’Alviella, een invloedrijke Belgische Grootmeester en Soeverein Commandeur. Hij heeft ook heel wat publicaties op zijn naam staan.

Tijdens zijn lezing zal hij antwoord geven op vragen als: waar en wanneer is de vrijmetselarij ontstaan? Wat is haar doel en hoe functioneert een loge? Zijn er geheime complotten of verborgen agenda’s? Hoe verhoudt de vrijmetselarij zich tot religie en andere levensbeschouwingen? Waarom kiezen mensen ervoor om vrijmetselaar te worden?

In de loop van de geschiedenis is de vrijmetselarij vaak omgeven door mysterie en en ontstonden er vele misverstanden. Complotten en sensatieverhalen vervormden dikwijls het imago van de vrijmetselarij, terwijl de realiteit veel eenvoudiger en genuanceerder is.

Zelfverbetering

De vrijmetselarij is een internationaal inwijdingsgenootschap dat de morele en intellectuele groei van haar leden nastreeft. Het doel is eenvoudig, maar diepgaand: het streven naar zelfverbetering en een betere wereld. Binnen een loge heerst een sfeer van broederschap en respect. Politieke en religieuze discussies worden bewust vermeden, zodat elke vorm van verdeeldheid wordt voorkomen. De vrijmetselarij overstijgt sociale, culturele en religieuze verschillen en benadrukt universele waarden zoals vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

Hoewel vrijmetselaarsloges vaak een zekere discretie hanteren, berust dit niet op geheimhouding, maar op de noodzaak van een persoonlijk en individueel groeiproces. De methodes en symbolen van de vrijmetselarij helpen leden om op een dieper niveau over zichzelf en de wereld na te denken.

“Iedereen die een open geest heeft, kan een aanvraag doen om lid te worden”

Iedereen die een open geest heeft, ouder is dan 21 jaar en ethische en morele ontwikkeling nastreeft, kan een aanvraag doen om lid te worden. De enige vereiste is de bereidheid om zichzelf voortdurend te verbeteren en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

De oorsprong van de Brugse vrijmetselaarsloge La Parfaite Egalité gaat terug tot het jaar 1765, toen de loge werd opgericht door Charles Lauwereins de Roosendaele de Diepenheede, een invloedrijke figuur in het politieke en intellectuele leven van Brugge. Vrijmetselarij stond in die tijd symbool voor vooruitstrevend denken en intellectuele vernieuwing.

Nieuwe start

Hoewel de oorspronkelijke loge in 1774 haar werking stopzette, bleef de vrijmetselarij een bron van inspiratie voor vele generaties. In 1995 werd La Parfaite Egalité heropgericht door een groep geëngageerde vrijmetselaars die de waarden van broederschap en zelfontwikkeling nieuw leven wilden inblazen in Brugge. Sindsdien speelt de loge opnieuw een actieve rol in de regio.

Op de opendeuravond krijgt iedereen die het wenst de gelegenheid om iets te leren over de vrijmetselarij en haar invloed door de geschiedenis heen. Men kan gratis de lezing van dr. Guy Liagre bijwonen, vragen stellen en in gesprek gaan met leden van La Parfaite Egalité. Zo kan men meer ontdekken over de sfeer en symboliek van een vrijmetselaarsloge in een toegankelijke setting.

De opendeuravond vindt plaats in zaal Swaenenburg, Cathilleweg 38 in Stalhille. De deuren openen om 18.30 uur en de lezing van dr. Liagre start om 19 uur.