Maak kennis met Thibo (19) en Nicolas (19), de mannen achter de douchestunt onder de Ieperse kraan

De Kortrijkse jongeren Thibo Fockenoy (19) en Nicolas Meersman (19) zijn een hit op TikTok nadat ze een douche namen onder de zwevende kraan in Ieper. Intussen is het filmpje al meer dan 316.000 keer bekeken. Enkele weken geleden kampeerden ze ook op een rondpunt in Kortrijk, goed voor ruim 229.000 views. Dit doen ze in functie van hun project ‘95tales’, geïnspireerd op ‘99originals’ van de bekende Amerikaanse YouTuber Logan Paul. “Zijn motivatie en hoe hij in het leven staat, spreekt ons allebei aan.”

Thibo en Nicolas kennen elkaar al sinds het vijfde leerjaar. Ze studeren nu allebei aan KU Leuven Kulak. Thibo volgt de opleiding Handelsingenieur en Nicolas koos voor Toegepaste Economische Wetenschappen.

“Wij volgen al lang de YouTuber Logan Paul. Hij startte anderhalf jaar geleden met zijn project ‘99originals’ waarbij hij de wereld rondreist in 99 dagen en elke dag een polaroidfoto maakt van een uniek moment of beeld. Wij vonden dat een supertof project, iets wat we ook wilden doen, maar dan met onze eigen twist”, vertelt Thibo.

Hier zie je enkele stunts van de jongens:

Zo ontstond ‘95tales’. Langs de ene kant wil het duo hun studententijd opfleuren, langs de andere kant willen ze ook meer foto’s van hen samen. De man achter de schermen is vriend Prathap Parameswaran. Hij neemt de foto’s, bewerkt ze en zorgt voor algemeen sfeerbeheer. “Nicolas en ik zijn al zo lang beste vrienden, maar we hebben eigenlijk niet zoveel foto’s. Het is een win-winsituatie. Het doel is om Logan Paul te ontmoeten en ook met hem een foto te nemen. Daarnaast hebben we ook voor onszelf die 95 beelden als herinnering.”

Grote held Logan Paul

Vooral de originaliteit en creativiteit van Logan Paul spreken Nicolas en Thibo aan. “Hij wil al lang de grootste entertainer in de wereld zijn. Ik zeg niet dat wij dat willen, maar die drive en ambitie werkt inspirerend. Het lijkt me ook gewoon een toffe gast om te ontmoeten”, vertelt Thibo.

De Kortrijkse vrienden hebben niet lang nagedacht over de naam ‘95tales’. “We zijn grote fan van de film ‘Cars’. Het nummer van het hoofdpersonage ‘Lightning McQueen’ is 95. Daarnaast kozen we voor ‘tales’ omdat we originele foto’s maken die we kunnen navertellen. Er hangt een mooie herinnering aan vast.”

95 herinneringen

Intussen zitten Thibo en Nicolas aan foto 35, maar in tegenstelling tot hun inspiratiebron nemen ze meer tijd voor hun project en posten ze gemiddeld (twee)wekelijks. Hun eerste foto publiceerden ze op 4 juli 2022. “Logan Paul heeft natuurlijk meer middelen dan ons om de wereld rond te reizen en materiaal aan te kopen (lacht). We nemen meer tijd om ideeën te bedenken binnen ons budget.”

Het duo ging met foto #22 al koken in Ikea, stond met foto ‘Summertime Sadness’ met skimateriaal in de duinen, ging als 30ste uitdaging kamperen op het rondpunt ter hoogte van Decathlon op ’t Hoge in Kortrijk en nam met #35 een douche onder de zwevende kraan in Ieper. Vrijdag gaan Nicolas en Thibo skydiven. “Echt kamperen hebben we met foto #30 niet gedaan, we waren een tweede slaapzak vergeten (lacht). We hebben voor de authentieke kampeerervaring wel noedels besteld op het rondpunt. De politie is ook eens gepasseerd met drie wagens, maar het bleef bij een sympathieke wuif naar elkaar. We willen met onze fotomomenten voorzichtig zijn en respectvol omgaan met de omgeving.”

Naast ludieke en uitdagende foto’s, kiezen ze ook voor louter mooie beelden. Met hun derde foto ‘Ten million fireflies’ maakten ze vuurwerk door in een klopper staalwol in brand te steken en het geheel vervolgens rond te draaien met lange sluitertijd. “Soms zijn het simpele ideeën waarbij we niets extreem doen, maar die een tof effect opleveren en gewoon mooi uitdraaien. Dat zorgt voor wat variatie zoals de meer recente foto ‘Money Laundering’, nummer 31. We staken verschillende kleurrijke geldbiljetten in de wasmachine in Nicolas zijn garage. Ik vind het één van de mooiste foto’s op ons account.” Doorheen de foto’s zit een rode draad die op het einde van de uitdaging zal duidelijk worden.

De held van de kameraden: Logan Paul. Hij is naast YouTuber ook worstelaar. © Reuters

Vanaf foto 50 zijn Nicolas en Thibo van plan Logan Paul te contacteren. “Dan hebben we nog genoeg tijd voor we aan het einde zitten en kan hij het werk zien dat we er al hebben ingestoken. In het ideale scenario kunnen we hem ontmoeten in Amerika en nemen we ineens daar ook enkele foto’s. Dat zou al heel mooi zijn om te bereiken. Wie weet kunnen we ook iets doen samen, zoals te gast zijn op zijn podcast. Moesten we hem niet kunnen bereiken, zou dat wel een teleurstelling zijn, maar ik geloof erin.”

Trots

“We gaan er alles aan doen om zijn aandacht te trekken. Hoe het ook mag eindigen, ik denk dat we vooral trots zullen zijn op wat we hebben bereikt. Het is alvast een heel mooie herinnering om met je beste vriend te delen”, besluit Thibo.