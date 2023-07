Maak kennis met onze Belgische Luchtmacht op de vierde editie van de Summer Expo

Voor het vierde jaar op rij is de Summer Expo van de Belgian Air Force (BAF) neergestreken op de luchtmachtbasis van Koksijde. Deze pop-up-expo over de Belgische Luchtcomponent van vandaag en morgen is een unieke gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen en van dichtbij kennis te maken met de mensen, de middelen en de opdrachten van de Belgische Luchtmacht.

Op deze tijdelijke expo, die nog loopt tot 18 augustus, krijgen bezoekers heel veel informatie over de verschillende carrièremogelijkheden bij de BAF, over de vernieuwing van de vloot waarmee onze Belgische Luchtmacht onze vrede, veiligheid en welvaart in de toekomst zal beschermen en over de diverse buitenlandse operaties in het kader van vrede en veiligheid.

Augmented reality

Je komt te weten hoe de BAF in de toekomst de nieuwste technologische ontwikkelingen en augmented reality zal aanwenden. Maar de expo heeft ook een bijzondere belevingsfactor, en het interactieve aspect maakt een bezoek nog attractiever en dynamischer. Iedere bezoeker krijgt de kans om een virtuele cockpit experience mee te maken aan boord van een F-16-gevechtsvliegtuig of kan een fotootje nemen in de cockpit van de legendarische Koksijdse Sea King. Dat toestel spreekt nog altijd tot de verbeelding, hoewel het ondertussen heeft plaatsgemaakt voor de NH90 die het afgelopen halfjaar al 24 levensreddende operaties op zee heeft uitgevoerd.

De organisatoren van de expo hopen met dit initiatief ook bezoekers te inspireren voor een carrière bij de luchtmacht. Hoewel er momenteel zo’n 5000 mensen werken, staan er ook 600 vacatures open. Thierry Dupont, chef van de Belgische Luchtmacht, hoopt dat de nieuwe Topgun-film Maverick een steentje bijdraagt om kandidaat-piloten te motiveren voor een carrière bij de BAF.

Nog tot 18 augustus kan je deze Summer Expo bezoeken, maar wel moet je vooraf inschrijven voor een geleid bezoek.

Locatie: Ten Bogaerdelaan 15, Koksijde Air Base Gate 5, Koksijde. De ingang bevindt zich ter hoogte van het rondpunt aan de Albert Heijn-supermarkt. Op de basis is geen parking voorzien.