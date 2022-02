Maak kennis met Nicole, de moderne afhaalautomaat van slagerij Nicolas in Rekkem

Je moet nog naar de slager voor je inkopen maar je bent nog aan het werk? De openingsuren passen niet met de uren van je job? In Rekkem hoeft dat allemaal geen probleem meer te zijn dankzij Nicole. Een hypermoderne afhaalautomaat zorgt ervoor dat je dag en nacht je ambachtelijk stukje vlees uit de muur kunt halen.

“Klikken, kiezen, bestellen en klaar!” Nicolas Devos (32) vat Nicole, zijn nieuwe afhaalautomaat, uiterst beknopt en accuraat samen. Vanaf nu kunnen Rekkemnaars en per uitbreiding iedereen, gebruik maken van het gloednieuwe toestel en website.

“Heel wat mensen werken lange uren en al even lange dagen en worden systematisch met dezelfde problemen geconfronteerd”, verklaart de ambachtelijke slager. “Na het werk moet je spurten richting winkel omdat die ook openingsuren hebben. Vaak kom je dan net te laat ter plaatse of is wat je graag op je bord wilde, niet meer beschikbaar. Dankzij Nicole behoren dergelijke scenario’s definitief tot het verleden.”

Kiezen en code ingeven

Nicolas spendeerde maanden aan de uitwerking van het concept, dat hij gekscherend de naam Nicole gaf en vulde hiermee een nakend gat in de markt. “Op onze website kan iedereen ons gamma bekijken”, pikt Nicolas in. “Van fijnkost tot een overheerlijke steak? Het wordt allemaal aangeboden. Je bestelt op eender welk moment van de dag online en dan kies je tussen afhalen in de winkel of afhalen bij Nicole. Van zodra de bestelling is bevestigd, gaan wij aan de slag en maken we het order klaar. Wie koos om af te halen bij Nicole krijgt dan een code toegestuurd. Met die code kunnen ze afhaalmachine openen en wordt ook hun vakje ontgrendeld. Op die manier hoef je je geen zorgen meer te maken over openingsuren, je krijgt gegarandeerd iedere dag vers eten op tafel.”

Traditionele ambachten en moderne technieken kunnen perfect samen de toekomst tegemoet gaan

Met de installatie van Nicole is Nicolas alvast niet aan zijn proefstuk toe. Voor zijn slagerij stonden al twee toestellen geïnstalleerd, waar hij een selectie aan beleg en verse schotels aanbood. Met het nieuwe toestel trekt de slager volop de kaart van de toekomst, waarmee hij ook een duidelijk signaal de wereld instuurt. “Traditionele ambachten en moderne technieken kunnen perfect hand in hand de toekomst tegemoet gaan.”