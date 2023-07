Maak kennis met korte keten op het Prikkelpad

Het Prikkelpad is klaar. Het is vier kilometer lang en ligt tussen Transfo en het Lettenhofbos. De wandeling is er voor jong en oud en laat je kennismaken met een nieuw groeiend stukje natuur.

“Het idee van een Prikkelpad ontstond in de schoot van de Kindergemeenteraad vorig jaar. Het leek de kinderen leuk een avontuurlijk en tevens leerrijk pad te hebben. Dit idee werd weerhouden en verder uitgewerkt door de huidige kindergemeenteraad en de diensten Jeugd, Toerisme en Groen”, vertelt jeugdschepen Isabelle Degezelle (CD&V). Tijdens de tocht op het Prikkelpad is er ruimte voor beweeg- en speelplezier, maar maak je ook kennis met korteketenproducten. “Zo staan er enkele korte ketentotems waar je met de handen, voeten of neus de natuurlijke elementen die een link hebben met de plaatselijke korte keten, kan waarnemen. Verder kan je er je laten meeslepen in de sprookjes en verhalen die je kunt beluisteren via de QR-codes of linken, te vinden langs het parcours op de korte ketentotems. Zo kom je te weten wat Sjakie en de chocoladefabriek of de notenkraker en de muizenkoning te maken hebben met onze lokale, ambachtelijke producten”, aldus Degezelle die ook verantwoordelijk is voor de ‘korte keten’ in Zwevegem.

Bewegen

Het Prikkelpad heeft ook een speels sportief kantje. “Er is het figuurtje Moovie die je uitnodigt hem te vergezellen op zijn avontuurlijke pad en zijn sportieve fratsen uit te proberen langs het Guldenspoorpad en in het Lettenhofbos. Verder zijn er nieuwe natuurlijke spelaanleidingen, kan men aan lianen slingeren of de oversteek wagen over de verwilderde beek.” De uiterste punten van de route liggen aan de achterkant van de Circusbrouwerij op Transfo Zwevegem en het speelbos in het Lettenhofpark. “Je kan starten op elk punt van de route. Ofwel volg je de route vanaf Transfo waar ook voldoende parking is, langs het Guldenspoorpad tot in het speelbos en keer je terug langs dezelfde weg.” De route is zo’n 4 kilometer lang, met mogelijkheid er een lus van 1 km aan toe te voegen. (GJZ)