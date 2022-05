Maak kennis met dames die militaire kerkhoven onderhouden: “Blij met de vele complimenten”

Bij de Commonwealth War Graves Commission met uitvalsbasis in Ieper werken 80 hoveniers. Drie daarvan zijn vrouwen. Aisha Plancke (23) uit Reningelst en Iris Spruytte (42) uit Kemmel kregen de groene vingers van thuis mee. Sabine Vandenbussche uit het Frans-Vlaamse Sainte-Marie-Cappel (54) had dringend nood aan een buitenjob en en is nu eindelijk bevrijd van haar job als winkelbediende.

De dames hebben de taak net als hun mannelijke collega’s om de militaire kerkhoven te onderhouden. Ze doen dit het jaar rond. “In de winter kan het barkoud zijn. We weten echter dat net dit winterwerk ons stevige schouderklopjes zal opleveren wanneer de bezoekers vanaf het voorjaar in grote getale de kerkhoven bezoeken. In de winterperiode werken we aan de structuur van het kerkhof en doen we de nodige aanplantingen.” Naast het geven van karakter aan de kerkhoven behoort ook het klassieke onderhoud tot het takenpakket. “Machines als een kantensnijder, een zitmaaier of nog een bladblazer staan startensklaar in onze werkplaats op de kerkhoven. Wanneer er door omstandigheden één niet draait, dan proberen we zelf het probleem op te lossen. Vergelijk het met de auto die niet start, ook dan weten we waar we eerst kunnen kijken om die alsnog startklaar te krijgen”

Marsreep

Het geleverde werk van de dames wordt door de vele bezoekers aan de kerkhoven sterk gewaardeerd. “We worden inderdaad vaak aangesproken en er wordt verteld hoe sterk we zijn in onze job. Vaak ook maken we bijzondere momenten mee. Op Lyssenthoek bijvoorbeeld leggen Chinese bezoekers een marsreep neer aan het graf. Wellicht om er op te wijzen dat Chinezen hier in de oorlog noeste arbeid verricht hebben. Chinezen hadden dan ook geen militaire opdracht. Nog andere bezoekers roken een sigaar en drinken een whisky voor ze naar het graf wandelen.”

We hebben ondertussen geleerd om een krans niet zomaar weg te doen

Op diverse kerkhoven is het vlug duidelijk hoe vaak een aantal graven keer op keer bezocht worden. “Het gras is volledig kapot gewandeld. We passen daar nu een bijzondere techniek toe door het plaatsen van geoblokken, een mix van lava en aarde met daarbovenop het gras.”

Kransen

Keer op keer ook liggen de militaire kerkhoven vol met kransen en kruisen. “Ook hier bestaan er afspraken over de duur dat de kransen kunnen blijven liggen. Dat is maximum twee weken. Bezoekers zijn alvast inventief om de kransen te bevestigen. Het is vaak met piketten, net als bij een tent. Zij die een krans gelegd hebben, durven ook wel eens terug te komen om te controleren of de krans er nog ligt. We hebben ondertussen geleerd niet zomaar een krans weg te doen.”

Fles Guinness

Bij de kransen worden ook wel eens knuffels gelegd, voor Australische bezoekers is dat een koala of een kangoeroe. “Die krijgen achteraf een plaats in onze werkplaats. Net als een lege fles Guinness van de Ierse bezoekers.”

Vooral deze maand worden de kerkhoven heel veel bezocht en dan ook vaak door Engelstalige tieners in schoolverband. “Wellicht omdat ze het oorlogsverhaal door en door kennen verloopt het bezoek zeer respectvol. Van enige uitgelatenheid is geen sprake.”

Op 11 juni organiseert CWGC een jobdag op het Bedford House Cemetery langs de Rijselseweg, van 10 tot 15 uur. Meer info: 057 22 36 36