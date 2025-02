Maak jouw valentijnsfoto bij romantisch liefdeshart aan de Blankenbergse haven

Stad Blankenberge zorgt voor extra romantiek met valentijn.

Vanaf dinsdag 11 februari tot en met vrijdag 28 februari kunnen geliefden, vrienden en families een mooie foto maken aan het verlicht hart met zitbank aan de Leopold Konkelbergekaai. Het prachtige uitzicht op de haven krijg je er zomaar bij.

Mitch De Geest, schepen van Evenementen: “Het lokaal bestuur wil met deze actie warmte en verbondenheid brengen in de stad. Iedereen verdient een moment om de liefde te vieren, of dat nu met een partner, vrienden of familie is. Het sfeervolle verlichte hart met zitbank staat vlakbij het raster met liefdeslotjes aan de haven, het maritieme hart van Blankenberge. Mis deze kans niet om een romantische herinnering vast te leggen.”