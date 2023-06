Maak jouw vakantie boeiend met de fotozoektocht van Okra

Vanaf begin juni tot en met september 2023 houdt de Meulebeekse Okra-afdeling haar vakantiezoektocht. “We zijn dit jaar toe aan de zesde editie van onze fotozoektocht”, steekt hoofdinitiatiefnemer Eric Neirinck van wal. “We delen de zoekopdrachten opnieuw op over drie parcours. Zoektocht 1 is 4 kilometer lang en loopt door het centrum van Meulebeke. We vertrekken aan de Marktfrituur in de Holdestraat 9. De opdracht hier luidt: plaats de 27 foto’s op de juiste plaats vanaf de startplaats.”

Rustplaatsen

“Zoektocht 2 is 8 kilometer lang en doorkruist Meulebeke”, gaat Eric verder. “Onderweg zijn er rustplaatsen voorzien. We vertrekken nu aan de hoofdingang van Ter Deeve in de Bonestraat 24. Opnieuw dienen de speurders 27 foto’s op de juiste plaats te zetten vanaf het startpunt. Zoektocht 3 is andere koek. Die is 42 km lang en kan met de fiets via de fietsknooppunten of met de wagen aangedaan worden. De route doorkruist Meulebeke, Ingelmunster, Hulste, Bavikhove, Ooigem en Oostrozebeke. De opdracht: plaats elk van de 27 foto’s bij een van de zes locaties. We zijn ervan overtuigd dat deze activiteit een leuk avontuur is voor jong en minder jong waarbij ontdekken, genieten en ontspannen centraal staan. Je hebt vier maanden tijd om één of meerdere opdrachten te vervullen”, besluit Eric Neirinck. (LB)

Deelnameformulieren zijn te bekomen na online inschrijving via www.okra.be/trefpunt/meulebeke, via Eric Neirinck, Karel van Manderstraat 52, Meulebeke (eric.neirinck@outlook.be) of via Kristien Callewaert, Karel Van Manderstraat 52, Meulebeke (callewaert.kristien@outlook.be). Per formulier betaalt men 5 euro.