Maaike Vanhaverbeke ruilt onderwijswereld voor Oostrozebeekse interieurwinkel Amaai Interieur: “Hier kan ik creativiteit wél kwijt”

De 28 jarige leerkracht lager onderwijs Maaike Vanhaverbeke heeft het gehad met het onderwijs. Niettegenstaande de sector schreeuwt om leerkrachten en Maaike aan de slag was als voltijdse leerkracht in eigen gemeente, kan het onderwijs haar niet langer gelukkig maken en wou zij voortaan haar eigen weg gaan. Om haar creativiteit te kunnen botvieren startte ze zopas in de Tieltsteenweg in Oostrozebeke Amaai Interieur op met spullen voor interieurinrichting.

“Ik beschik inderdaad over een diploma leerkracht lager onderwijs maar die job beantwoordde niet helemaal aan mijn verwachtingen. Omdat ik nogal een creatieve duizendpoot ben, startte ik in 2017 met een eigen webshop rond interieurinrichting. Intussen heb ik wel een opleiding gevolgd in avondonderwijs voor interieurontwerper in 3D. De website was dermate een succes en de vraag naar advies bleef en bleef maar groeien waardoor ik uiteindelijk besliste om naast de website ook te starten met een fysieke winkel die sinds 1 september open is voor het publiek.”

Landelijke stijl

“De reden dat ik uiteindelijk het onderwijs de rug toekeerde is uitsluitend te zoeken in het feit dat ik ergens mijn enorme creativiteit kwijt wilde. Ik wilde zonder meer mijn eigen leven in handen nemen en een zaak in interieurinrichting leek voor mij de gepaste uitdaging. Klanten kunnen helpen bij de inrichting van hun interieur of hen passend advies geven bij renovatie is echt spek voor mijn bek. Intussen heb ik ondervonden dat daar een grote markt voor is. Er is vooral bij jonge koppels nood aan advies bij de inrichting van hun woning.”

“Het inrichten van een interieur is een zaak die enorm trendgevoelig is. Ik heb echter gekozen voor een meer landelijke stijl en opteer steevast voor unieke decoratiestukken. Het is zeker geen antieke of oosterse stijl maar eerder een tijdloze landelijke stijl die ik probeer te realiseren met de inbreng van unieke stukken. Nu ik wat meer ruimte heb probeer ik ook geregeld een workshop te organiseren en dat geef me enorm veel voldoening. Creatief bezig zijn met zielsverwanten maakt me enorm gelukkig.”

“Met de eindejaarsfeesten in het verschiet organiseer ik zeker nog een workshop rond de kerst. Intussen help ik ook klanten bij de tafelstyling van hun huwelijk. Ook voor gepersonaliseerde spulletjes ben je bij mij aan het juiste adres. Ook geef ik mijn klanten advies bij de keuze van hun vloeren wanneer ze aan het bouwen of verbouwen zijn. Ook voor de keuze van hun tapijten kloppen de klanten aan voor advies.”

“Mijn job is enorm gevarieerd en dat past perfect bij mijn persoonlijkheid. Vooral het contact met zoveel verschillende mensen die op zoek zijn naar leuke ideeën is enorm verrijkend, helemaal niet te vergelijken met wat ik deed in het onderwijs.”

“Pas op, ik heb er nog geen ogenblik spijt van gehad dat ik de stap gezet heb maar aan de andere kant mis ik wel nog het contact met de vroegere collega’s. Het onderwijs heeft ook heel leuke kanten maar het leek niet helemaal te beantwoorden aan mijn verwachtingen. Het is ook zo dat ik geregeld op stap ben naar onder meer Frankrijk en Nederland om nieuwe ideeën op te doen want zoals ik al zei het is een job die altijd inspeelt op de nieuwste trends. Bijblijven is hier een must.”

De interieurzaak van Maaike is open op donderdag en vrijdag van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Op zaterdag ook van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Info: www.amaai-interieur.be.