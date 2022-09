Maaike Oosterlijnck zorgt voor bemiddeling via M-pact

Ruzies binnen families komen vaak voor. Ze zijn extra pijnlijk omdat er bloedbanden mee gemoeid zijn. Met M-pact bemiddeling wil Maaike Oosterlijnck (44) met de betrokkenen samen aan tafel gaan en een alternatief bieden voor een langzame gerechtelijke procedure en oplopende advocatenkosten.

“In de eerste plaats richt ik mij tot mensen die in de familiale sfeer een bemiddelaar kunnen gebruiken. Wie nog zoekende is naar de beste aanpak, kan een adviesgesprek aanvragen. Zo wordt de kwestie helder en wordt men geadviseerd over wat de mogelijkheden zijn. De keuze voor bemiddeling is bewust kiezen voor een compromis. Gaan alle partijen akkoord tot bemiddeling, is M-pact bemiddeling een antwoord voor familiale kwesties zoals familiale ruzies, erfeniskwesties… Maar ook wie een evenwichtige overeenkomst wil bekomen bij een (echt)scheiding kan bij M-pact terecht”, vertelt Maaike Oosterlijnck.

In het midden

Lang hoeft ze niet lang na te denken over wat haar de grootste voldoening geeft. “Het is als bemiddelaar fantastisch om te zien hoe standpunten die bij aanvang onverzoenbaar lijken, elkaar toch kunnen ontmoeten in het midden. Hoe onverenigbaarheid en halsstarrigheid plaats maken voor begrip en compromis. Het is een voorrecht om dit als bemiddelaar te faciliteren.”

Maaike Oosterlijnck beschikt alvast over een rugzak vol ervaring. “Als ombudspersoon in het Sint-Andriesziekenhuis maakte ik kennis met de job als bemiddelaar en werd mijn interesse gewekt in het handelen bij spanningen, meningsverschillen en conflicten. Door mijn opleiding tot bemiddelaar bij Mediv Vlaanderen leerde ik de nodige methodieken inzetten bij de gesprekken die ik voer. Als bemiddelaar ben je steeds neutraal en faciliteer je het gesprek.”

“De afspraken en/of oplossing komen van de betrokkenen zelf waardoor de uitkomst vaak een lang rendement garandeert.”

Om als bemiddelaar aan de slag te gaan moet Maaike aan bepaalde voorwaarden voldoen. “Ik ben door de federale bemiddelingscommissie erkend. Hiervoor heb ik in de afgelopen jaren de nodige opleiding gevolgd en dien ik ook verder te kunnen aantonen dat ik relevante bijscholingen volg. Als erkende bemiddelaar dien je verder de nodige waarborgen inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid te bieden, een blanco strafregister te hebben, professioneel verzekerd te zijn en een deontologische code te onderschrijven.”

Naast het bemiddelen heeft Maaike ook een grote uitlaatklep. “Je kan mij af en toe in een danszaal spotten als leerkracht lindy hop, authentic jazz en afro jazz. Een muzikale en fysieke afwisseling die welkom is ten opzichte van de vooral mentale focus die het werk als bemiddelaar vraagt”, besluit Maaike. (KeMa)

Info: www.mpact-bemiddeling.be.