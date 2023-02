Maaike De Vreese: “Brugge miste de kans om met Vlaamse centen een gespecialiseerd centrum voor slachtoffers van familiegeweld op te richten”

Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA) pleit voor een Family Justice Center (FJC) in Brugge. Dit is een centrum waar mensen terecht kunnen na familiaal geweld. Er komen pilootprojecten in Kortrijk en Oostende, maar het Brugs stadsbestuur wou niet in die boot stappen.

‘Dit is absoluut een gemiste kans. Brugge is de provinciehoofdstad en derde grootste stad van Vlaanderen. Ook hier is er nood aan een gespecialiseerd centrum voor slachtoffers van familiegeweld. Oostende ging hier wel op in en is nu het FJC-hoofdkwartier in de regio. Ik wil het stadsbestuur absoluut vragen bij volgende gespreksronde positief in te tekenen in dit project want hulp dicht bij huis is zeer belangrijk voor de slachtoffers’, zegt Maaike De Vreese.

Toename

Momenteel zijn er vier FJC’s operationeel in Antwerpen, de Kempen, Mechelen en Limburg. Het aantal gezinnen dat er kwam aankloppen is in de voorbije twee jaar gestegen van 1.845 in 2020, naar 2.324 in 2021 en 2.588 in 2022, een toename van 40 procent. Onlangs besliste minister Demir om te investeren in vijf extra FJC-centra in Leuven, Halle, Gent, Kortrijk en Oostende. Ze maakt hiervoor 9 miljoen euro vrij.

De lokale besturen van Leuven, Halle, Gent, Kortrijk en Oostende zagen alvast de noodzaak in van deze werking en doen hun duit in het zakje. Deze steden worden de FJC-hoofdkwartieren in hun regio. Daar zitten de diensten fysiek samen onder één dak en vindt het intersectoraal overleg plaats. Er komen ook warm ingerichte gesprekslokalen en kinderspeelruimtes. De lokale besturen maken ook aanzienlijke middelen vrij door te investeren in één voltijdse casusregisseur per 50.000 inwoners. De parketten voorzien ook nodige capaciteit door parketcriminologen in te zetten in de centra. Daarnaast voorziet de politie één voltijdse medewerker per 1000 dossiers rond intrafamiliaal geweld. Ten slotte spelen ook de reguliere hulpverleningsdiensten (CAW, CGG, jeugdhulppartners) een belangrijke rol.

West-Vlaamse antennepunten

Om het FJC-netwerk uit te rollen over heel Vlaanderen ging minister Demir in gesprek met verschillende steden in elke provincie. In West-Vlaanderen werden er contacten gelegd met de steden Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare. Kortrijk en Oostende stapten in het project, maar Roeselare en Brugge hielden de boot af.

“Een gemiste kans. Het is nochtans van cruciaal belang voor onze stad en de omliggende gemeenten om ook in Brugge een Family Justice Center te realiseren om slachtoffers van familiaal geweld zo optimaal mogelijk met de beste zorgen en professionele hulp te omringen. Ik roep daarom het Brugse stadsbestuur op om geen tijd meer te verliezen en bij een volgende gelegenheid in het project in te stappen. Brugse slachtoffers moeten zo dicht mogelijk bij huis worden geholpen”, besluit Maaike De Vreese.