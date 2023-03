Maaike Cafmeyer viert haar 50ste verjaardag… en dat verdient een bloemetje!

Actrice Maaike Cafmeyer, die we kennen uit onder meer ‘Eigen kweek’ en ‘Chantal’, mocht maandag 50 kaarsjes uitblazen. Wij verrasten haar met een bloemetje.

Vijftig jaar geleden werd Maaike Cafmeyer geboren in Torhout. De oudste van drie kinderen kreeg de theatermicrobe van haar vader en grootvader te pakken, maar studeerde eerst geschiedenis en volgde ook een regentaatopleiding. Als actrice maakte ze eerst furore in het theater, met onder meer ‘Wachten op Godot’ van Samuel Beckett en de ‘Rocky Horror Show’ bij NTGent. In 2004 leerde Vlaanderen haar kennen toen ze opdook in ‘Het Geslacht De Pauw’, ‘En daarmee Basta!’ en ‘Aspe’. Ze dook daarna op in verschillende panels en televisieprogramma’s. Tien jaar geleden schitterde ze als politieagente Chantal in ‘Eigen kweek’ en later ook in ‘Bevergem’. In 2021 won ze de Ensor voor beste actrice voor haar hoofdrol in ‘De twaalf’.

Tweede seizoen op komst

Vorig jaar schitterde ze in ‘Chantal’, een fictiereeks die gebaseerd was op haar personage uit ‘Eigen kweek’. De reeks werd een succes, wat een opsteker was na een moeilijke periode. Dit najaar verschijnt een tweede seizoen van ‘Chantal’, dat intussen al ingeblikt is. Vorig jaar werd ze ook verkozen als West-Vlaams Ambassadeur 2022. Naar aanleiding daarvan zette ze onlangs nog 67 Kraks in de bloemetjes. Haar 50ste verjaardag was de perfecte aanleiding om het omgekeerde te doen, dus verrasten wij Maaike met een kleurrijk boeket bij haar thuis. Voor de fans: dit najaar wordt de gevierde actrice ook even hoofdredacteur voor onze krant. Iets om naar uit te kijken dus! Via deze weg wensen we Maaike nogmaals proficiat en vele jaren!