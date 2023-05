Maaike Cafmeyer modereert infoavond ‘t Valkennest: “Iedereen heeft recht op een volwaardige plaats”

Op donderdag 4 mei om 19 uur organiseert de Oostkampse cvba ’t Valkennest in verpleegkundeschool ZoWe in Sint-Michiels een infoavond met actrice Maaike Cafmeyer als moderator. Na een eerste woonproject in Oostkamp wil de vennootschap graag uitbreiden. “We zijn op zoek naar mensen en middelen om de draagkracht van onze organisatie te verbreden”, aldus initiatiefnemer Bart Vertriest.

CVBA ’t Valkennest is een coöperatieve vennootschap die bouwt aan kleinschalige woonprojecten voor mensen met een beperking. “Die kleinschaligheid is heel belangrijk”, onderstreept bestuurslid en initiatiefnemer Bart Vertriest. Zijn zoon Jan-Maarten nam vorige zomer samen met nog vijf andere mensen met een beperking en een inwonende conciërge zijn intrek in ’t Valkennest, een mooie villa op domein De Valkaart.

Infoavond

“Een prachtlocatie midden in het groen, op wandelafstand van het centrum van Oostkamp. De villa stond al een tijdje leeg en wij trokken met ons idee naar het gemeentebestuur, dat erin meeging en ons de woonst in erfpacht gaf”, aldus Bart. Hij droomde al langer van zo’n warme thuis voor zijn zoon. “We zijn nu aan het kijken om onze vennootschap verder uit te breiden: we willen andere ouders ook de kans geven, en daarbij is alle hulp welkom”, klinkt het.

Op donderdag 4 mei organiseert ’t Valkennest een infoavond in verpleegkundeschool ZoWe. Moderator van dienst is Maaike Cafmeyer. “We zijn op zoek naar geëngageerde mensen die mee hun schouders willen zetten onder nieuwe projecten en aldus onze visie willen helpen uitdragen. We zien dat breed: het kunnen ouders zijn die mee willen bouwen aan een thuis voor hun kinderen, maar evengoed mensen met talent voor communicatie, bouwprojecten, fondsen en acties, boekhouding of klussen… De kerngedachte achter onze visie is dat personen met een beperking zelf hun leven moeten kunnen regisseren. Kwaliteitsvol leven versterkt de identiteit en de rol van mensen met een beperking in de samenleving. We willen dus in de eerste plaats een inclusief verhaal schrijven, want iedereen heeft recht op een volwaardige plaats in de maatschappij”, klinkt het.

Meer draagkracht

Viro vzw staat in voor de zorgomkadering. “Met het oog op nieuwe projecten zijn we op zoek naar mensen én middelen. Bedoeling is om de vennootschap meer draagkracht te geven en verder te laten groeien, zodat meer mensen kunnen genieten van de voordelen. Kleinschalige woonprojecten zoals in domein De Valkaart zijn echt de toekomst”, besluit Vertriest.