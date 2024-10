Maaike Cafmeyer bezoekt Villa Rozerood, samen met de andere genomineerden van ‘Ambassadeur van Warm West-Vlaanderen 2023′

Een jaar nadat Maaike Cafmeyer in haar Krant van West-Vlaanderen beloofde om nog eens langs te gaan bij Villa Rozerood – de Ambassadeur van Warm West-Vlaanderen 2023 – van was het uiteindelijk zover. Samen met alle andere kandidaten die vorig jaar in de running waren voor deze nieuwe warme award (Kloen, Het Ventiel, Beestjes in nesten, en Nesten) werd ze ontvangen in het zorghotel in De Panne.

Maaike werd zelf gekroond tot West-Vlaams Ambassadeur in november 2022, waarna ze in het najaar van 2023 een week lang hoofdredactrice van De Krant van West-Vlaanderen mocht spelen. In die krant had ze de eer om zelf Villa Rozerood, het zorghotel in De Panne voor gezinnen van zieke kinderen, voor te stellen. Villa Rozerood was één van de zes vzw’s die genomineerd waren voor de Ambassadeur van Warm West-Vlaanderen-award en uiteindelijk ook als winnaar uit de bus kwamen. “Ik had al eerder kennis gemaakt met de organisatie, toen ik in het voorjaar van 2023 in Vichte het verhaal van ‘Oscar en oma Rozerood’ bracht, een benefietvoorstelling ten voordele van het Kinderkankerfonds”, vertelt Maaike. Oscar en oma Rozerood is een boek van Eric Emmanuel Schmitt dat het verhaal van een tienjarig kankerpatiëntje Oscar vertelt.

Villa Rozerood gebruikte de titel van het boek als inspiratie voor de naam van hun respijthuis en ging ook de voorstelling van Maaike bekijken. “Ik was toen al serieus onder de indruk van hun visie en missie, en wou daarom sowieso eens naar De Panne trekken om de accommodatie zelf eens te bezoeken. Gezinsleden van een zwaar ziek kind worden vaak vergeten, door hun omgeving maar ook door zichzelf. Iedereen verdient het om even op vakantie te kunnen, Villa Rozerood vervult deze wens op een wondermooie manier.”

Villa Rozerood is een plek waar zwaar zieke kinderen samen met hun gezin hun vakantie kunnen doorbrengen. In het zorghotel wordt niet enkel aangepaste zorg aangeboden voor het zieke kind, maar ook tips en psychologische gesprekken voor de (groot)ouders of mantelzorgers, ondersteuning voor de broers en zussen, lekker eten, een goeie nachtrust… en natuurlijk leuke activiteiten voor het hele gezin samen. “De bedoeling is dat we die gezinnen een ontspannende en plezante tijd kunnen bezorgen, zonder dat ze zich voortdurend zorgen moeten maken over de medische zorg van hun kind(eren). We willen hen op adem laten komen, want een ziek kind weegt zwaar op álle gezinsleden. Niet in het minst op eventuele andere kinderen, schaduwkinderen noemen wij hen. Vaak dreigen hun noden en wensen naar de achtergrond te verdwijnen, bij ons is elke kind even belangrijk”, aldus Emmanuel Vande Woestyne, gedelegeerd bestuurder van de organisatie.

Respect

En zo geschiedde. Directeur Bart Devos nam het om zich om alle organisaties die vorig jaar genomineerd waren voor Ambassadeur van Warm West-Vlaanderen én Maaike Cafmeyer samen uit te nodigen in Villa Rozerood. Voor een gezellige babbel, lekkere lunch en een rondleiding in het zorghotel. De mensen van Kloen (Roeselare), Het Ventiel (Kortrijk), Beestjes in Nesten (Brugge) en Nesten (Poperinge) trokken samen met Maaike naar De Panne (het team van de MUG-heli kon er helaas niet bijzijn, red.).

De groep ontmoette elkaar al tijdens de uitreiking van de award in november 2023 en de klik was er meteen. “Je merkte gewoon direct dat we allemaal zoveel respect en bewondering hadden voor elkaar. Van een competitiegevoel was er absoluut geen sprake”, lacht Bart Devos van Villa Rozerood. “Het was een hele eer om genomineerd te zijn voor deze award. De campagne, waarbij al onze organisaties in de kijker werden gezet, was eigenlijk al een overwinning op zich voor de non-profitsector. We voelden die avond dat een reünie op zijn plaats was.

“De campagne en uitreiking van de Ambassadeur was eigenlijk al een overwinning op zich. We zijn heel dankbaar voor die nominatie”

Elke organisatie kreeg de kans om nog eens uit de doeken te doen waar ze zoals mee bezig zijn. Beestjes in Nesten is zienderogen aan het groeien (zelfs over de provinciegrenzen heen) biedt niet enkel financiële steun voor voeding en medische zorgen van huisdieren, maar leidt momenteel ook dierenbuddy’s op om eenzame mensen uit sociaal isolement te halen. Het Ventiel blijft nadenken hoe ze zonder enige vorm van subsidies hun buddywerking voor mensen met jongdementie kunnen blijven garanderen én de herkenbaarheid van tragische ziekte naar een hoger niveau te tillen.

Nesten denkt na over manieren om zoveel mogelijk leekrachten kennis te laten maken met de manier waarop ze jonge kinderen kunnen leren omgaan met en praten over hun emoties om hen zo weerbaarder te maken in conflictsituaties. En Kloen blijft verder bouwen aan hun vzw-imperium dat Geert Deraeve twinitg jaar geleden uit de grond stampte waarmee hij andere vzw’s (voornamelijk in de medische wereld) financieel, logistiek en met kennis ondersteunt.

Bekendheid gebruiken

“Ongelofelijk als je al die verhalen hoort”, klinkt het bij Maaike Cafmeyer”, die zichtbaar onder de indruk is. “Ik heb het geluk gehad om heel mooie rollen te mogen spelen die mij bekendheid hebben opgeleverd. Dat zegt me eigenlijk niet veel, maar wat ik met die bekendheid kan doen betekent wél iets. Ik gebruik mijn stem graag om aan de kar te kunnen trekken en aandacht te vragen voor al die mensen die zich inzetten voor het welzijn van iedereen in onze maatschappij. Andere helpen, dat zit gewoon in mij.”

“Het frustreert mij een beetje dat deze vzw’s moeten smeken om middelen. De verbinding waar zij voor zorgen gaan we hard nodig hebben in de toekomst”

“Ik sta versteld wat deze mensen elke dag verwezenlijken, en het frustreert mij een beetje dat zij zo moeten smeken om middelen. Inzamelacties zoals De Warmste Week brengen massaal veel geld op, daaraan zie je dat gewone mensen wel degelijk veel empathie hebben. Het verschil met hoe de politiek vaak omgaat met de non-profisector is… treffend. Alles wordt door een economische bril bekeken, wat ik natuurlijk begrijp, maar ik denk dat velen niet snappen dat het welbevinden van alle burgers eigenlijk hand in hand gaat met een gezonde economie. De verbinding die deze vzw’s brengen is zó belangrijk, en geloof mij: we gaan dit soort verbinding en solidariteit nog veel harder nodig hebben in de toekomst, als je ziet wat er allemaal aan het gebeuren is in de wereld.

Het team van Villa Rozerood is alleszins zeer tevreden met de bijeenkomst én Maaikes aanwezigheid: “Iedereen die hier is steekt mee de kachel aan voor een warmere samenleving. We zijn dankbaar voor alle steun die we krijgen, uit welke hoek dan ook. We hopen dat we ons nog lang kunnen inzetten voor de mensen die soms een beetje vergeten worden.”