Lyceum plaatst gouden kat als windvaan op eeuwenoud torentje: “Geen enkel dier past beter in Ieper”

Het Lyceum Ieper is al enkele maanden bezig met het renoveren van een torentje dat dringend aan vernieuwing toe was. “We wilden als school graag een mooi kunstwerk op het nieuwe torentje plaatsen als vervanging van de vroegere windvaan die bijna 100 jaar oud is. Het kunstwerk werd dinsdag geplaatst”, vertelt directeur Hilde Uytterschaut.

“Het Lyceum Ieper bevindt zich in een oud gebouw in het historische centrum van Ieper”, verduidelijkt Hilde Uytterschaut. “Het oudste gedeelte dateert van kort na de eerste wereldoorlog. De school, en ook het torentje, bevinden zich in de Maloulaan, een brede straat aangelegd tussen circa 1893 en 1902. Onder onze voortuin bevinden zich zelfs nog resten van de oude vestingen van Vauban. De voorgevel van onze school is overigens gecatalogeerd als beschermd erfgoed.”

Voor eerste graad

“Onze school is een eerstegraadsschool: leerlingen kunnen hier het 1ste en 2de jaar secundair onderwijs volgen. Over enkele jaren zal ons schoolgebouw ook deel uitmaken van de grote eerstegraadscampus die we met onze scholengemeenschap SMSI (Sint-Maartensscholen Ieper) willen uitbouwen. Dit gebouw zal dus ook in de toekomst een school voor leerlingen van 12 en 13 jaar blijven.”

Kat met tijdscapsule

“We hebben over het kunstwerk gebrainstormd, zowel met het personeel van de school als met een kunstenaar. We wilden niet zomaar de oude windvaan vervangen door een nieuwe. We wilden graag origineler uit de hoek komen en vooral iets vinden met een mooie symbolische betekenis. Al snel kwam het idee om een kat op het torentje te plaatsen, een kat die meedraait met de wind en klaar staat om te springen. Er zit wel degelijk een symboliek achter deze kat. Ieper is de ‘kattenstad’. Een kat past dus zeker op een oud gebouw in onze stad.”

“In de kat zit ook een tijdscapsule, een boodschap voor de toekomst”

“Zoals de kat zal meedraaien met de wind, zo zijn onze leerlingen op zoek welke richting ze uit willen in het leven, welke richting ze zullen volgen in de 2de en 3de graad van de secundaire school, welk beroep ze later graag willen uitoefenen en hoe ze later in het leven willen staan. Zoals de kat op het torentje klaar staat om te springen, zo staan onze leerlingen klaar om de sprong naar het volwassen leven te maken. In de kat zit ook een tijdscapsule, een boodschap voor de toekomst, een boodschap over en door onze school. Deze boodschap zal later, als er ooit een nieuwe renovatie nodig is, vertellen hoe het er in 2023 aan toe ging in onze Ieperse secundaire school.”

Kunstenaar Rik Vanovenacker

“De kunstenaar die deze kat voor ons gemaakt heeft, is Rik Vanovenacker, een zelfstandig beeldende kunstenaar uit Harelbeke die monumentale creaties maakt uit oermaterialen zoals steen, ijzer en brons. Onze kat, die een lengte heeft van ongeveer 80 cm, is gehamerd in koperplaat en afgewerkt met blinkend goud.” (EG)