Lycaste ograniseert komend weekend orchideeëntentoonstelling in Hooglede

Op zaterdag 13 mei houdt de West-Vlaamse orchideeënvereniging Lycaste een orchideeëntentoonstelling in de CentruM-Zaal in Hooglede, een tentoonstelling en een ruilbeurs waarin de leden hun bloeiende planten tonen.

“De toegang is gratis en de bezoekers kunnen een gratis orchideeplant bekomen zolang de voorraad strekt”, vertelt Eric Terry, voorzitter van Lycaste. “De orchideeëntentoonstelling vindt plaats op 13 mei in de CentruM-Zaal in de Kerkstraat 17 in Hooglede en vindt plaats van 13 tot 17 uur.” (RV)