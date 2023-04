Lyan stoot door naar nationale vredesposterwedstrijd

Vorige week vond in de Cabo de prijsuitreiking plaats van de jaarlijkse vredesposterwedstrijd. Voor Lions Blankenberge namen maar liefst 316 leerlingen deel, per deelnemende klas werd één winnaar geselecteerd.

Lyan Desutter, uit het zesde leerjaar van basisschool Zilvermeeuw, werd uitgeroepen tot clubwinnaar maar kon zelf niet op de prijsuitreiking aanwezig zijn aangezien hij met zijn klas op uitstap was naar de Ardennen. Zijn neefje Lino nam daarom de prijs in ontvangst. Lyan krijgt een Kidsday in het domein van de Grotten van Han en gaat door naar de nationale wedstrijd. De andere achttien klaswinnaars kregen allemaal een mooie poster met een collage van de winnende tekeningen en een boekenbon ter waarde van 50 euro cadeau. Aimée Dufour en Eym-Esly Barandaje, respectievelijk van SJSP Campus Weststraat en d’Oefenschool, werden overigens voor het tweede jaar op rij klaswinnaar van de vredesposterwedstrijd, die dit jaar durven dromen als thema heeft. (WK)