Luxueuze seniorenresidentie Het Reihof opgeleverd in Sint-Michiels

In Sint-Michiels werd de luxueuze seniorenresidentie Het Reihof officieel opgeleverd aan uitbater Domitys, de grootste aanbieder van servicewoningen voor ouderen in Frankrijk. Dit gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Dirk De fauw, schepen Franky Demon, architect Jozef Hessel (A1AR) en projectontwikkelaar ION. Eind dit jaar volgt de officiële opening.

Het Reihof werd gerealiseerd op een site van 10.755 m², vlakbij het wijkpark Ten Boomgaard, en telt 113 assistentiewoningen, 80 ondergrondse parkeerplaatsen en 83 fietsparkeerplaatsen.

“Het Reihof heeft alles wat bewoners nodig hebben om comfortabel en in alle rust ouder te worden. De woningen bieden alle comfort om zich thuis te voelen, met een compleet dienstenpakket en diverse gemeenschappelijke ruimtes, waaronder een kapsalon, een multimedia lounge voor filmavonden, een culinair restaurant, een bibliotheek, een zwembad, een wellnessruimte met infraroodsauna en massageruimte. Bewoners die extra diensten nodig hebben, kunnen rekenen op ons team voor coördinatie en persoonlijke begeleiding”, zegt Quince Muyldermans, sales manager bij Domitys Belgium. “Ondertussen zijn er in de pre-sales fase, waarbij er kortingen gegeven worden, al een tiental woningen verhuurd.”

Kapsalon en lounge bar worden ook voor buurtbewoners opengesteld, en op bepaalde tijdstippen zal ook het zwembad voor hen toegankelijk zijn.

Comfort en veiligheid staan centraal

De assistentiewoningen zijn verdeeld over drie vleugels, waardoor de bouwvolumes mooi in de wijk konden worden geïntegreerd. De woningen zelf zijn uitgerust met een keuken, badkamer met inloopdouche, een of twee slaapkamer(s) en ruime woonkamer. Elk appartement is ook voorzien van een terras.

“Het comfort en de veiligheid van de bewoners staan centraal. Om dit te bereiken, zijn alle seniorenwoningen voorzien van grote ramen, in hoogte verstelbare schakelaars en stopcontacten en bredere deuren, zodat de hele woning toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. De ligging van Het Reihof is optimaal, waardoor bewoners op hun gemak van de buitenlucht kunnen genieten. Het stadscentrum en het station liggen op tien minuten fietsen en veel voorzieningen, zoals een apotheek, bank, postkantoor en bushalte, zijn op loopafstand”, aldus Kristof Vanfleteren, co-CEO ION. (CGRA)