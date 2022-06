Luxebelasting op tweede verblijf in De Panne is wel wettig

De taks die de gemeente De Panne oplegt aan eigenaars van een buitenverblijf is wel wettig, zo oordeelt de Brugse rechtbank. De 139 eigenaars die een procedure aanspanden, krijgen daarmee ongelijk.

Het vonnis van de Brugse rechtbank is opmerkelijk, nu vorige maand nog dezelfde rechtbank oordeelde dat de taks op buitenverblijven in Koksijde niet wettig was en moest terugbetaald worden. In de hele discussie draait alles om het gelijkheidsbeginsel. In kustgemeenten De Panne, Koksijde en Knokke betalen vaste inwoners geen gemeentebelasting. Eigenaars van een tweede verblijf moeten wel een taks betalen en vinden dat niet eerlijk.

In het belastingreglement van de gemeente De Panne wordt een tweede verblijf omschreven als een luxeproduct. “Net als op Cubaanse sigaren, Schotse whisky of in de jaren zeventig zelfs de televisie mag een gemeente daarop taks heffen. De rechter is er in ons geval van uitgegaan dat een tweede verblijf inderdaad een luxeproduct is en dat de taks dus wettig is”, zegt advocaat Kristiaan Vandenbussche, die de gemeente De Panne juridisch bijstond in de procedure.

De rechtbank motiveerde het vonnis bovendien door te stellen dat de tweedeverblijvers slechts in geringe mate bijdragen aan de sociale cohesie in de gemeente, maar tegelijkertijd wel voor extra kosten zorgen. “Cru gesteld: ze zijn er alleen in de zomermaanden maar door hun aanwezigheid verhogen wel de vastgoedprijzen. Daardoor moet de gemeente De Panne extra investeren in sociale woningen voor haar eigen inwoners. Bovendien zijn er ook extra kosten op vlak van brandweer, politie, huisvuilophaling, noem maar op. De rechter heeft geoordeeld dat die taks die kosten enigszins moet compenseren”, klinkt het.

Tegen het vonnis kan nog beroep aangetekend worden. “Maar als het standhoudt, dan lijkt dit me een interessant vonnis voor de andere betrokken kustgemeenten. Als zij de buitenverblijven in hun belastingreglement ook omschrijven als een luxeproduct, zal ook hun taks op tweede verblijven wettig standhouden”, zegt meester Vandenbussche.