Luttele uren voor de uitreiking van de Gouden Schoen wint Gino de Houten Schoen

Muziekzender MNM reikte voor de tweede keer de Houten Schoen uit. Dit gebeurde in de aanloop naar de Gouden Schoenuitreiking. De Houten Schoen zet dé vrijwilliger uit de lokale voetbalwereld in de bloemetjes. Dit jaar ging de prijs naar Gino Decruyenaere (63) uit Desselgem van KWS Desselgem.

Gino is de kantine-uitbater van KWS Desselgem en maakt al 27 jaar deel uit van de club. Hij is er altijd voor de spelers, biedt een luisterend oor en motiveert de trainers. Zijn inschrijfster Natacha Vercruyssen (40) uit Waregem was er bij. Zij is ploegverantwoordelijke van de ploeg van haar dochter bij de U16 en nam een paar speelsters mee om Gino te verrassen.

“Voor mij was dit een totale verrassing”, klinkt het bij Gino die duidelijk in de wolken was met zijn prijs. “Ik ben hier heel blij mee. Dit toont het wederzijds respect die er is voor elkaar.”