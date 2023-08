‘Lutje’ Van Hee viert honderdste verjaardag in het Gulle Heem in Gullegem

In woon-zorgcentrum Het Gulle Heem in Gullegem werd bewoonster Lutgarde ‘Lutje’ Van Hee op 9 augustus 100 jaar. Samen met de andere bejaarden en haar familie mocht ze dat vrijdag vieren met koffie, taart en een glaasje champagne.

Lutje werd op 9 augustus 1923 in Moorsele geboren. Ze groeide op in een groot gezin met tien kinderen. Twee stierven echter op jonge leeftijd, maar samen met haar vier zussen en drie broers groeide de eeuwelinge op in Moorsele bij haar vader en moeder.

Weduwe ex-winnaar Gent-Wevelgem

Op 6 juni 1946 trouwde Lutje met Maurice Desimpelaere. Die was toen al behoorlijk bekend als verdienstelijke wielrenner uit Slypskapelle, die onder meer klassiekers als Gent-Wevelgem (tweede in 1946 en winnaar in 1947), Parijs-Roubaix en Paris-Nivers-Saint-Etienne op zijn palmares mocht schrijven.

Het jonge koppel ging in Moorslede wonen, waar ze samen café ’t Blauw voetje openden. In 1950 vestigden ze zich in Wevelgem, waar ze café Den Alfa in de Kortrijkstraat openden. Daar breidde het gezin uit en werden vier kinderen – Eddie, Lorie, Clem en Jan – geboren. Een van de drie zonen overleed al op 20-jarige leeftijd.

Eerste jukeboxen en caféspelen

Den Alfa werd al vlug een goed draaiend café met een grote feestzaal waar menig huwelijksfeest, jubileum of ander feest werd gehouden. Onder meer de plaatselijke biljartclub en de voetbalclub hadden er hun lokaal.

Samen met haar man installeerde Lutje in de jaren 50 van vorige eeuw een van de eerste jukeboxen en enkele caféspelen. Maurice zag hierin een grote groeimarge en installeerde her en der caféspelen en jukeboxen. Dat leidde ertoe dat het koppel in 1958 een eigen bedrijf – firma Desimpelaere – oprichtte.

Klein- en achterkleinkinderen

Lutje stopte met het café en hield zich voortaan bezig met de zorgen van haar gezin. De firma werd een gevestigde waarde in de verkoop en herstelling van jukeboxen en caféspelen. Tussen 1958 en 1980 – toen de zaak werd overgenomen – werkte er tot twintig man personeel.

Ondertussen verhuisde het gezin in 1967 naar de Lauwestraat in Wevelgem. Na de overname van de firma kwam extra tijd vrij om te genieten. Het gezin breidde uit met twee klein- en vier achterkleinkinderen.

Canarische Eilanden

Jaarlijks genoten Maurice en zijn Lut van een lange vakantie op de Canarische Eilanden, waar ze van november tot maart verbleven. Tijdens de feestdagen kwamen de kinderen met hun gezin er samen eindejaar vieren.

In 2005 overleed Maurice. Lutje bleef na zijn overlijden alleen wonen in de Lauwestraat. Ze hield eraan zo lang mogelijk thuis te blijven en omringde zich met heel wat hulp aan huis.

Bezoek vriendinnen en kinderen

Een moment waar ze steevast naar uitkeek was het bezoek van haar vriendinnen op woensdag, nadat ze naar de markt waren geweest en altijd wel iets voor haar hadden gekocht. Dat zorgde altijd voor een gezellig koffiemoment.

Op zondag kwamen de kinderen langs voor een lekkere maaltijd bij mama, waarbij op geen euro gekeken werd en genoten werd van het lekkers op tafel en van elkaars gezelschap.

Kriekbiertje

Maar stilaan werd Lut een jaartje ouder en ging het allemaal wat moeilijker. Na 73 jaar in Wevelgem nam ze in december 2022 haar intrek in het Gulle Heem.

Ook daar blijft Lut van het leven genieten. Een kriekbiertje bij haar maaltijd wil ze niet missen en een lekkere praline slaat ze nooit af. De rest van haar tijd spendeert ze aan tv-kijken of genieten van bezoekjes van haar vriendinnen en de klein- en achterkleinkinderen.

Immense taart

Lut staat nog altijd positief in het leven en is door de tijd goed gespaard gebleven. Ze kan gerust enkele jaartjes zeuren als ze gevraagd wordt naar haar leeftijd.

Voor haar feestje had de keukenploeg van het woon-zorgcentrum een immense taart gebakken. Daar wilde ze als zoetekauw maar al te graag aan beginnen. (AV)