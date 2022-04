Lunalotta, ambacht in de kijker: “Begon als edelsmid”

De Gullegemse Lieselot Geeregat is een van de tien Belgische laureaten die werden geselecteerd voor de wedstrijd ‘Ambacht in de kijker’. Haar sieraden zijn gemaakt naar de herinneringen en de persoonlijkheid van de klant. De juwelen, die ze maakt uit damaststaal, zijn wellicht uniek in de wereld.

De 16de editie van de ‘Ambacht in de kijker’, die de Belgische ambachtssector in de kijker wil zetten, richt zich dit jaar specifiek op vrouwen. Op 21 juni weten we wie van de tien laureaten de winnares wordt. Lieselot Geeregat maakt alvast een grote kans, haar eenmansbedrijf Lunalotta ontwerpt en maakt unieke juwelen met een persoonlijk verhaal.

Gedurende 18 jaar was Lieselot Geeregat (39) uit de Torrestraat grafisch vormgever. Die zaak stopte ze eerder dit jaar om zich volledig toe te leggen op Lunalotta. “Tien jaar terug begon ik met een opleiding edelsmid”, vertelt ze. Ik wist het meteen toen ik met een vijl aan de slag ging, dit is mijn ding! Geleidelijk aan ontwikkelde ik mijn eigen stijl, tot ik vier jaar geleden ‘Lunalotte’ als label in de markt zette.”

De juwelen die Lieselot ontwerpt, zijn uniek en hebben een persoonlijk verhaal. “Als ontwerper en goudsmid ga ik de uitdaging aan om handgemaakte sieraden te ontwerpen op maat van de klant”, vertelt ze. “Ik luister naar hun verhalen om tot een uniek ontwerp te komen voor een duurzaam juweel waarmee ze hun herinneringen kunnen koesteren. Zoals trouwringen, rouwjuwelen of juwelen die een bijzonder moment in een leven bepalen.”

Juwelen van Damast

Een van de meest bijzondere collecties die haar werk heel uniek maakt, is de reeks juwelen gemaakt met damaststaal. Daar komt haar man Clem Vanhee mee op de proppen. “Clem is messensmid, hij maakt messen van damaststaal van heel hoge kwaliteit, de resten van die productie recupereer ik en verwerk ik in juwelen. Dat is een heel werk, het vergt al heel wat uren schuren om de oxidatie weg te krijgen. Het staal combineer ik met zilver, goud en edelstenen. Het resultaat is een uniek juweel dat je nergens anders vindt.”

Niet minder dan 300 kandidaten dienden zich aan voor de editie 2022 van ‘Ambacht in de kijker’. Dat Lunalotta een van de vijf Vlaamse laureaten is, is op zich al heel mooi. “Dat zeker”, bevestig Lieselot. Het zal alleen maar meer deuren openen. In juni trekken we overigens met Zaventem Ateliers, dat is een collectief van kunstenaars en ontwerpers die elkaar vinden in een oud fabrieksgebouw in Zaventem, naar de expo in Milaan.” (SL)