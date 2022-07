Luna is eindelijk 18: “Mijn rijbewijs behalen en studeren in Gent”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar hun plannen, dromen en verwachtingen. Deze week aan de beurt: Luna Verlinde uit de Elbestraat in Meulebeke.

In de Elbestraat in Meulebeke woont Luna Verlinde, samen met haar papa Christophe Verlinde en haar mama Griet Verstrynge. Luna zag op 2 april 2004 het levenslicht in Tielt. Ze werd dus dit jaar 18 jaar.

Wat betekent die leeftijd voor jou?

“Ik vind het een leeftijd als een ander, maar ik merk precies dat heel wat bedrijven en vooral banken nu opeens interesse hebben in mij, wellicht omwille van mijn leeftijd. Ondertussen ben ik ook bezig mijn rijbewijs te behalen.”

Hoe heb je die verjaardag gevierd?

“De zaterdag hebben we mijn verjaardag met de familie gevierd en de avond voordien ben ik met de vrienden en vriendinnen op stap geweest. Enkele dagen later, tijdens de paasvakantie, hebben mijn beste vriendin en ik een ‘Sweet 18-feest’ gegeven. Het was heel plezant!”

Waar ben je het meest trots op?

“Sinds mijn eerste leerjaar volg ik dansles bij Ballet Attitude in Tielt en ga ik naar de kunstacademie in Tielt. Dat zijn zaken die ik nu onafgebroken al 12 jaar doe. Daar ben ik toch behoorlijk fier op.”

Heb je plannen voor de zomervakantie?

“Eerst en vooral ga ik de ingangsexamens meedoen aan Sint-Lucas en KASK in Gent, omdat ik graag de studie Grafisch Ontwerp wil volgen. Daarna gaan we met mijn ouders naar Spanje en nadien ga ik met enkele vrienden naar Portugal. Ik kijk er enorm naar uit.”

Op je 18de mag je gaan stemmen… al een idee wie jouw voorkeur wegdraagt?

“Politiek interesseert me, maar ik wil me eerst goed verdiepen in de programma’s die de partijen aanbieden. Dat is iets wat we op school nog niet gezien hebben.”

Hoe kijk je naar de toekomst?

“Ik probeer me daar geen zorgen over te maken. Eerst en vooral zal ik het studiepad dat ik voor mezelf heb uitgestippeld zo goed mogelijk volgen, dan zien we wel.”

Wat betekent geluk voor jou?

“Geluk is voor mij fysiek en mentaal in orde zijn. Je omringd voelen door mensen die het goed menen met jou en die jou een veilig gevoel geven.”

Hoe zie je jezelf over tien jaar?

“Dan ben ik al 28 jaar… een leeftijd waarop ik me graag gesetteld wil zien met een eigen woonst en gezin. Maar eerst wil ik toch nog wat van de wereld zien, nieuwe plaatsen en culturen ontdekken.” (LB)