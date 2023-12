Luna heeft leukemie en zit al een jaar in het dierenasiel

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij Poezelou, een opvang voor zwerfkatjes in Koekelare. Zij zoeken een thuis voor Luna (1,5), een kattin met een ongeneeslijke ziekte die hoopt haar laatste jaren in een warm nest te mogen slijten.

“Luna werd gevonden op straat nadat ze aangereden werd”, vertelt asielverantwoordelijke Valerie Duweyn. “De dierenarts stelde niet alleen vast dat haar snoet deels verlamd is, Luna bleek ook leukemie te hebben. De levensverwachting voor katjes met die ziekte is ongeveer vijf jaar. Daarom worden ze vaak ingeslapen. Maar Luna heeft al zo hard gevochten om te overleven, dat wij dat niet over ons hart kregen.”

Al een jaar in het asiel

Ondertussen verblijft Luna al een dik jaar in het kattenasiel. “Ze doet het hier goed. Mensen die ze kent, mogen haar aaien en ze durft al eens nieuwsgierig zijn. Ze is een heel rustige kat die houdt van slapen en die het goed kan vinden met andere kalme katten”, aldus Valerie.

Omdat Luna ziek is, mag ze niet naar buiten. Andere katten waarmee ze samenleeft, moeten gevaccineerd zijn want Luna heeft een zwak immuunsysteem.