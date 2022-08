Luna De Vlam uit Oudenburg namens België naar missverkiezing in Zuid-Afrika

Op zaterdag 15 oktober vindt in Durban, Zuid-Afrika, de verkiezing van Miss Culture International plaats. Er nemen 23 landen deel. Ons land wordt vertegenwoordigd door Luna De Vlam uit Oudenburg. “Ik vind dit een hele eer”, zegt ze.

Luna De Vlam (21) is niet aan haar eerste missverkiezing toe. Ze werd vorig jaar derde eredame en Miss Photogenic op Miss Fashion Benelux. Door die ervaring en als model werd het verlegen meisje een zelfzekere jongedame.

De Twaalf

Wie haar nog niet kent, kan haar levensgrote foto bewonderen in het Abtspark, want ze is een van De Twaalf in Oudenburg. Nu staat ze op punt om haar eerste grote stap te zetten in een internationale verkiezing.

“Ik ben gevraagd door Annick Eycken en haar assistente Caroline Sennesael, die missverkiezingen volgen”, vertelt Luna. “Zij selecteren meisjes voor bepaalde verkiezingen. Dat ze mij kozen, is inderdaad een hele eer en een nieuwe uitdaging.”

Jurk

Wat de verkiezing inhoudt? “Wel, we moeten via een introductievideo de sterke culturele punten van ons land voorstellen. Dat is heel uitgebreid, onder andere onze eetgewoontes en typische Belgische schotels komen ook aan bod.”

“Tijdens de finale moeten we een jurk dragen die refereert aan ons land en ook eentje in de kleuren van je land, dus in onze driekleur. Die heb ik al. Een jurk die België typeert, heb ik nog niet. Samen met mijn ouders ben ik aan het nadenken wat ik zou kunnen maken”, vertelt Luna, die zelf kledij ontwerpt en naait.

De verkiezing vindt op zaterdag 15 oktober plaats in Durban, Zuid-Afrika. Luna zal er samen met 22 andere meisjes van over de hele wereld streven naar de titel. “Het vliegtuigticket moeten we zelf betalen, maar het verblijf is ten laste van de organisatie. Ik zal samen met het meisje van Luxemburg reizen in een rechtstreekse vlucht van Brussel naar Johannesburg. Om de vlucht te bekostigen zoek ik nog bereidwillige sponsors”, knipoogt Luna.

“Als het lukt om de verkiezing via streaming te volgen, zal Frederiek Vandenbussche van La Maison du Terroir een groot scherm in zijn zaak zetten, want hij viert dat weekend de tiende verjaardag van zijn zaak”, zegt Luna nog.