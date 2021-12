Luna De Bree: een slechthorende ambitieuze jonge vrouw uit Nieuwpoort: “In jezelf blijven geloven”

Luna De Bree (22) is aan de slag bij Hulp in huis Veurne. Op die manier komt ze in contact met heel veel families, maar voor Luna was het aanvankelijk niet makkelijk om aan een job te geraken. Zij is slechthorend en dat was in haar zoektocht naar een job, een moeilijk te overbruggen drempel.

Zij zette echter door en na een lange zoektocht kwam zij terecht bij Hulp in huis in Veurne. Ambitieus als ze is blijft ze niet bij de pakken zitten en lanceerde zelf een oproep via Facebook om via Hulp in huis nog meer klanten te vinden. Luna is het levende bewijs dat iedereen in deze maatschappij, mits de nodige ambitie, zijn weg kan vinden.

Luna liep school in Nieuwpoort waar ze de richting kapster volgde. “Door mijn slechthorendheid was het nadien een lange zoektocht om werk te vinden. Sommige mensen begrijpen niet wat dit betekent en ik werd ook vaak gepest, lastig gevallen en er werd ook vaak geroddeld. Ondanks alle tegenslagen heb ik nu een job gevonden als hulp in huis, waar ik aanvaard word zoals ik ben.”

Boodschap uitdragen

“Ik doe mijn job met veel inzet en liefde en ik wil meteen ook een boodschap uitdragen naar iedereen die met een fysiek probleem te maken heeft. Al ben je nu slechthorend, doof, blind, slechtziend, jong of ouder… er is altijd wel een plaats en mogelijkheid waar je terecht kunt om te werken.”

“Ik werd vaak gepest, lastig gevallen en er werd ook vaak geroddeld. Nu ben ik echt heel gelukkig”

“Ik kan iedereen aanraden om dit te doen, want werken verzet je gedachten. Je kunt ervoor kiezen om hele dagen thuis te zitten, maar mentaal ga je hieraan ten onder. Het is heel belangrijk dat je onder de mensen komt en op die manier besef je ook dat je niet alleen staat en dat er nog heel veel mensen zijn die begrip hebben”, zegt Luna.

Oproep via Facebook

Zij blijft alvast niet bij de pakken zitten en via Facebook lanceerde ze een oproep naar gezinnen toe die hulp in huis nodig hebben. Het is een emotionele, maar tegelijk ambitieuze oproep die niemand onberoerd laat.

Hieronder de oproep die Luna lanceerde: “Hey, hey, ik ben Luna 22 jaar jong en op zoek naar klantjes om mijn planning in te vullen. Voor corona hoeft u geen schrik te hebben, ik draag een mondmasker en ik ben gevaccineerd. Wil je rust als je thuis komt van een drukke dag of meer familytime? Dan heb ik de perfecte oplossing. Ik kom je woning schoonmaken of je strijk doen. Ik wil je woning met volle liefde in orde maken en ik heb geen schrik van dieren en ben niet bang om mijn handen vuil te maken” zegt Luna onder meer in haar oproep.

Zij doet zowat alles in het huishouden en dat in de regio Nieuwpoort, Koksijde, Oostduinkerke, Westende en De Panne laat ze nog weten en ook wanneer ze nog beschikbaar. Aangezien ze slechthorend is geeft ze de contactgegevens mee van Hulp in huis in Veurne, 058 28 75 44 of veurne@hulpinhuis.be. “Mensen die bellen mogen gerust mijn naam doorgeven, dan weten ze dat de oproep van mij komt” geeft Luna nog mee.

(PB)