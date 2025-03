Luminus wil windmolen langs N58 in Rekkem, tot onvrede van omwonenden: “Goed voor het milieu? Vooral voor hun portefeuille”

Krijgt Rekkem een eigen windmolen of niet? Energieleverancier Luminus legt alvast ambitieuze plannen op tafel, al delen de omwonenden van de site die motivatie niet. Volgens hen schotelt Luminus hen een sprookjesverhaal voor, terwijl de realiteit een flink pak negatiever zal uitdraaien. “Goed voor het milieu? Vooral goed voor hun portefeuille!”

200 meter hoog, een diameter van 163 meter en een stroomproductie voor 3.500 gezinnen. Tijdens een informatiemoment, eind vorig jaar, werden de inwoners van de Bosweg en de Triloystraat getrakteerd op alle voordelen die de toekomstige windmolen moest gaan bieden. Luminus koos voor een plaats te midden de Rekkemse velden, naast de N58, voor de bouw van hun gloednieuwe molen. Nog tot 22 februari was er de mogelijkheid tot het indienen van bezwaarschriften, een termijn die ondertussen verlopen is.

Bezwaarschriften

Blijkt nu dat verre van iedereen overtuigd is van het verhaal, dat ze zelf beschrijven als een goed-nieuws-show. De bevoegde diensten ontvingen 21 bezwaarschriften, goed voor bijna 90% van de omwonenden.

“Die molen moet en zal er komen, ongeacht wat we ervan denken of wat de wetgeving zegt.” Ronald Verhaeghe is een inwoner van de Bosweg en een van de mensen die een bezwaarschrift heeft ingediend. “Wanneer we een tiental jaren terug in de tijd gaan, dan zie je gewoon dat de wetten zoals de VLAREM werden aangepast naar de wensen van de leveranciers. Ze blijven hameren op het bestrijden van de opwarming van de aarde, maar die wetten zijn vooral gemaakt om zoveel mogelijk windmolens te bouwen in een druk bebouwde zone zoals Vlaanderen. Uiteindelijk is het hen totaal niet meer te doen om het milieu, en is de focus verlegd naar zoveel mogelijk bouwen en natuurlijk verdienen.”

Volgens Ronald leerde diezelfde geschiedenis ons ondertussen ook al dat de komst van windmolens gekoppeld wordt aan de komst van heel wat lasten. “Zo ongeveer acht op de tien gemeenten die vroeger bijna automatisch aanvragen goedkeurden, keuren ze nu per definitie af. Het regent klachten en de lokale besturen zien ze dan liever niet meer komen. In Menen liggen de kaarten blijkbaar anders op tafel, want hier gaan ze nog een stapje verder. Luminus wil hier een molen bouwen die met 200 meter een flink pak hoger is dan normaal. De minimale afstanden worden eveneens niet gerespecteerd. De wet zegt dat windmolens minstens 500 meter van bebouwing moeten verwijderd zijn, waarmee we in Europa al bij de soepelste leerlingen van de klas behoren. De monstermolen van Rekkem staat op bepaalde plaatsen op minder dan 300 meter van de woningen. Als er daar iets zal gebeuren, dan mag je van geluk spreken als je huis niet geraakt wordt.”

Nog volgens Ronald hamert Luminus op verzachtende omstandigheden, die naar zijn mening larie en apekool zijn. “Met molens van 150 meter hoog, worden in Vlaanderen overal vergunningen geweigerd. Zaken zoals slagschaduw, geluidshinder of omgevingsvervuiling zijn ondertussen al ontelbare keren bewezen. Hier gooien ze dat allemaal overboord en gaan ze nog groter en nog dichter bouwen. Ze beweren dat die effecten geminimaliseerd zullen worden, door de aanwezige gebouwen. Over welke gebouwen spreken ze dan? Want wij weten die in ieder geval niet staan.”

Het dossier moet komende week door het schepencollege worden besproken, waarna advies zal worden gegeven. “Maar daar verwacht ik eigenlijk nog erg weinig van”, zucht Ronald. “Het duurde al een eeuwigheid vooraleer ik Schepen Mieke Syssauw (Voor 8930) kon bereiken. Ze vroeg me dan uiteindelijk om mijn dossier met bekommernissen en bewijzen naar haar door te sturen. Ze heeft dat niet eens bekeken en wist maar half over wat we aan het spreken waren. Het lijkt er sterk op dat het stadsbestuur hier gewoon de wens van Luminus volgt en voor de rest er niet teveel mee te maken wil hebben. Een wereld van verschil met de periode van net voor de verkiezingen, toen ze mijn deur plat liepen met heel wat mooie woorden en beloftes.”

Op sociale media reageerden enkele mensen al tegen de bekommernissen van Ronald. “Begrijp me niet verkeerd: ik ben absoluut niet tegen de vergroening van de energie. Maar laat ons meteen ook even realistisch blijven. We zullen hier een gedrocht in onze achtertuinen krijgen, waarvoor met gemak even de wetgeving wordt aangepast. Hier zullen we enkel de lasten dragen, terwijl Luminus de winst en dus ook de lusten zal opstrijken. Onze woningen zullen dalen in waarde, het zal een aanslag plegen op onze gezondheid en zullen we daarom minder aan energie moeten betalen? Neen, de winst van Luminus zal wel stijgen!”

Geen uitzondering

Vanuit het stadhuis klinken woorden van begrip, maar wordt meteen ook in de richting van de procedure gewezen. “Natuurlijk begrijp ik dat mensen zich zorgen maken”, verduidelijkt schepen Mieke Syssauw. “Maar we willen duidelijk maken dat het stadsbestuur hier enkel een adviserende rol in heeft, een van de zovele spelers in dit complexe dossier. Het is een Vlaamse materie, op basis van Vlaamse regels en wetten. Menen kan enkel een advies op basis van onze eigen visie leveren. We hebben alle bezwaarschriften ontvangen en de bevoegde ambtenaar zal ons dan het dossier overhandigen. Nadat we dit hebben ontvangen, zullen we in het schepencollege de knoop doorhakken. Rekkem vormt hier trouwens geen uitzondering op. Overal in Vlaanderen, waar aanvragen voor een windmolen worden ingediend, volgen er bezwaarschriften. Maar lokale besturen moeten ook de wet volgen en een ontvangen aanvraag staat gelijk aan een dossier dat moet worden opgestart.”