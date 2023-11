Lukas Lambrecht lanceert podcast ‘Avelgem op de vlucht’: “Niet altijd zo ver van ons bed”

De dienst Jeugd & Cultuur van de Gemeente Avelgem lanceert de podcast ‘Avelgem op de vlucht’, waarin vijf personen tussen 12 en 94 jaar aan bod komen en vertellen hoe zij op de vlucht zijn of zouden gaan. “Het deed wel wat met me om die verhalen te horen”, zegt maker Lukas Lambrecht.

In de podcast worden vijf verschillende mensen geïnterviewd, elk met hun eigen persoonlijke verhalen over vluchten en de betekenis ervan voor hen. We krijgen inzicht in het leven van een jong meisje van twaalf jaar, een iets oudere jongeman, een moeder uit Avelgem met drie kinderen, een vrouw van Oekraïense afkomst en een 94-jarige man die ooggetuige was van de Tweede Wereldoorlog. Door de verhalen van deze diverse groep mensen worden we meegenomen in hun leefwereld. Op het ene moment horen we hoe de jeugd reageert op de gruwelijke beelden die ze dagelijks op sociale media zien. Op een ander moment worden we diep geraakt door de 94-jarige man wanneer hij vertelt over zijn persoonlijke ervaringen tijdens de oorlog. Ook de getuigenis van de vrouw die de oorlog in Oekraïne van dichtbij meemaakt en letterlijk heeft moeten vluchten, laat een diepe indruk achter.

Wapenstilstand

Lukas Lambrecht van de dienst Jeugd & Cultuur in Avelgem was de bezieler van de podcast. “We doen altijd iets rond Wapenstilstand. De vraag kwam van hogerop om een vredesfeest te organiseren. Wij mochten zelf inkleuren wat dat zou worden. Daarom begonnen we na te denken over hoe we iets kunnen doen dat verdergaat dan 11 november zelf. Het was dus een bewuste keuze om niet iets te doen wat enkel op de dag zelf gebeurt, zoals een wandeling of een tentoonstelling.”

“Het verhaal van een Oekraïense vrouw geeft je kippenvel”

Tegenwoordig zijn podcasts populair. De dienst Jeugd & Cultuur sprong daarom maar al te graag op de kar om iets audiogericht te maken. “We merken dat podcasts goed werken bij de mensen. Niet alleen jongeren luisteren ernaar, mensen van alle leeftijden zijn ervoor te vinden. We richten ons dan ook op een zo ruim mogelijk publiek met Avelgem op de vlucht. Het is ook met die gedachte dat we kozen voor een diverse waaier aan getuigenissen. We laten letterlijk mensen uit alle hoeken van de samenleving aan het woord, maar toch vooral uit Avelgem.”

Kippenvel

In de podcast hoor je enkele sterke getuigenissen van mensen die al dan niet zelf ooit op de vlucht hebben moeten slaan. Ook Lukas Lambrecht kreeg het af en toe benauwd bij het afnemen van de interviews: “Ik moet zeggen dat het wat met me deed toen ik de mensen aan het woord liet. Vooral de woorden van de Oekraïense vrouw gaven me kippenvel. Toen zij vertelde over haar vlucht moest ik toch even slikken. Ook het verhaal van de 94-jarige man maakte me stil. Hij vertelde over hoe hij de Tweede Wereldoorlog echt van dichtbij heeft meegemaakt. Zo zie je maar dat de wreedheden die zogezegd ‘ver van ons bed’ zijn, ooit gewoon hier gebeurden.”

De verhalen die aan bod kwamen, vond Lukas Lambrecht makkelijker dan hij zelf had verwacht. “Ondanks dat er enkele zeer persoonlijke verhalen verteld worden, was het toch niet zo moeilijk om mensen te vinden die ervoor open stonden. Je merkt echt dat mensen graag vertellen over wat ze zelf hebben meegemaakt, hoe moeilijk dat ook is. Het kan deugd doen om je hart te luchten, en dat toont deze podcast mooi aan.”

Toekomst

Naast ooggetuigen van oorlogen komen er ook mensen aan het woord die nooit zelf in aanraking kwamen met geweld. Toch slaagt de podcast erin om aan te tonen dat ook zij beïnvloed worden door oorlog. Ze hebben het bijvoorbeeld over de invloed die apps als TikTok en andere sociale media hebben op ons. Je krijgt er, vaak ongewild, beelden te zien over hedendaagse oorlogen waardoor jongeren er dichterbij staan dan ooit. Kinderen en jongeren beseffen maar al te goed dat de dingen die nu gebeuren in Oekraïne en de Gazastrook onrechtstreeks gevolgen hebben op ons.

Of we in de toekomst gelijkaardige projecten mogen verwachten kan Lukas Lambrecht nog niet met zekerheid zeggen. “Voorlopig hebben we geen concrete plannen. Zelf vind ik het een interessant medium om mensen te bereiken. Dus wie weet komt er in de toekomst nog iets gelijkaardigs. In het verleden maakten we al twee podcastreeksen, dus aan ervaring geen gebrek.” (JDB)