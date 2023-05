Luitenant Andy Deprez wordt nieuwe commandant van Brandweerpost Harelbeke

Op 30 april nam Dirk Devos tijdens een korte ceremonie definitief afscheid als commandant van Brandweerpost Harelbeke Hulpverleningszone Fluvia. Tezelfdertijd werd ook het bevel van Kapitein Devos overgedragen aan Luitenant Andy Deprez. Hij wordt de nieuwe commandant van Brandweerpost Harelbeke. Ook Gino Vandenbogaerde deelde in de hulde: hij nam na 47 jaar afscheid als brandweerman met de langste dienst ooit.

Dirk Devos was er commandant sinds 1 november 2014 en was bijna 30 jaar brandweerman. Hij was ook 15 jaar ambulancier. Dirk begon als stagiair in 1993 en doorliep alle rangen. Hij kwam in functie als postoverste net voor de fusie van Hulpverleningszone Fluvia. “Een nieuwe zone met een nieuw statuut en een nieuwe organisatie was niet zo evident. Wij hadden hier een zeer volwaardige post met 65 vrijwilligers en een werkbare post die alles zelf had: infrastructuur, volwaardig materiaal, manschappen, jeugd. Jammer genoeg verliep de communicatie niet altijd vlot. Er was redelijk veel onrust in onze post wat er zou gebeuren. Toen bijvoorbeeld onze hoogtewerker defect was moesten we die van Kuurne lenen maar daar waren we niet mee akkoord: wij willen werken met eigen volwaardig materiaal. Dankzij onze zoneraad en plaatselijke commissie van de stad kregen we een nieuwe. Ik was blij dat de rust teruggekeerd is. Structuur, de nodige discipline, goed materiaal, vriendschap, een gemeenschap. Ik was blij met dit korps.”

Dirk had ook een woordje over voor zijn opvolger Andy Deprez. “Andy doet al veel voor de zone en de continuïteit is er. Ik weet dat hij de goede banden zoals we die nu kennen met de raadscommissie van de stad, de zoneraad en met burgemeester Top, blijft onderhouden. Ook dat hij het reilen en zeilen van onze post verder kan blijven bespreken en opvolgen.”

Ik ben van plan om de al jaren ingeslagen weg te blijven bewandelen

“Ik besef dat deze stap niet te onderschatten is. Toen ik 28 jaar geleden hier begon als stagiair kon ik nooit vermoeden dat ik ooit postoverste zou worden. Ik was toen de man van materiaal en ambulance. Samen met Dirk ben ik op insteek van ere-kapitein Glorieux cursussen gaan volgen. Het ging over motivering en triggeren. Die cursussen waren een goede investering. De postleiding heeft altijd al de gave gehad om op die manier een adequaat, goed gestructureerd, goed uitgerust en gemotiveerd korps uit te bouwen. Ik ben dus ook van plan om deze al jaren ingeslagen weg te blijven bewandelen. Dirk, jouw constructieve en geduldige aanpak was zeer vruchtbaar”, zegt Andy Deprez als nieuwe korpsoverste. Tot slot werd ook Gino Vandenbogaerde (67) in de bloemetjes gezet. Gino nam afscheid van het brandweerkorps als brandweerman met de langste dienst ooit: 47 jaar. De twee afscheidnemende heren kregen als aandenken een brandweerhelm mee.