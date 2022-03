Luide knal schrikt inwoners Veurne op maar oorzaak is onduidelijk

In Veurne en de ruime omgeving zijn maandagavond laat tientallen mensen wakker geschrokken van een zeer luide knal. Mensen ging op straat kijken wat er gaande was maar tot op heden blijft de oorzaak onduidelijk. Ook de politie is op de hoogte.

Het was maandagavond rond 23.00 uur toen er boven Veurne een zeer luide knal te horen was. Verschillende mensen die lagen te slapen werden opgeschrikt uit hun slaap en gingen op straat kijken wat er gaande was.

Op sociale media werden massaal berichten gepost van ongeruste inwoners die zich afvroegen wat er aan de hand was. De meeste meldingen kwamen binnen van de omgeving van Veurne Nieuwstad, aan de Zannekinlaan en Brugsesteenweg. Maar zelfs in de ruime omgeving van Veurne tot in Steenkerke toe geven mensen aan de knal gehoord te hebben.

Straaljager?

Bij de hulpdiensten liepen evenwel geen meldingen binnen. “Onze diensten werden niet gecontacteerd door ongeruste burgers”, zegt korpschef Peter Billiouw van zone Spoorkin. “Maar de politie is wel op de hoogte van het feit dat er een zware knal werd gehoord. Wij weten echter ook niet wat de oorzaak kan zijn.”

De meest plausibele verklaring is dat een straaljager op dat moment boven Veurne door de geluidsbarrière ging en dat gepaard ging met de zware knal, in luchtvaarttermen ‘sonic boom’ geheten. Al blijft het gissen of dat echt de oorzaak was.

(JH)