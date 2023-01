Luguber beeld: dood schaap aan de Smedenpoort in Brugge

Wie vrijdag langs de Smedenpoort in Brugge wandelde, kwam een wel heel bizar tafereel tegen. Aan een publieke vuilnisbak lag het kadaver van een dood schaap, gewikkeld in twee plastieken zakken. Wat is er aan de hand?

De dieren die je aan de oever langs ‘t Stil Ende verwacht, zijn zwanen of eenden. Passanten keken dan ook vreemd op toen ze vrijdagnamiddag een dood schaap, gewikkeld in twee plastieken zakken, zagen liggen aan een publieke vuilnisbak.

Een deel van het mysterie kunnen we al ontrafelen. Het dode dier werd daags voordien door de brandweer uit het water gevist en aan de oever gelegd. Stadsmedewerkers hebben het kadaver vervolgens in zakken gewikkeld en aan de publieke vuilnisbak gelegd, zodat de ophaaldienst Rendac makkelijker aan het dier kan en niet met hun voertuig over de pas heraangelegde pad moest rijden.

Maar het mysterie blijft natuurlijk hoe het schaap in het water belandde… Is het dier ontsnapt en verdronken? Of heeft er iemand het daar achtergelaten? (ON/PDV)