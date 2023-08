Ludwig en Marie-Lou uit Brugge zijn diamanten koppel

Ludwig Vanhuysse en Marie-Lou Cappelle vierden zaterdag hun diamanten jubileum in restaurant Peitite Aneth aan het Graaf Visartpark.

Het koppel leerde elkaar kennen in het ‘Sportkot’ in Leuven, waar ze beiden lichamelijke opvoeding volgden. In 1963 traden ze in het huwelijk en kregen daarna één dochter: Ann. Beiden gaven 30 jaar lichamelijke opvoeding in scholen in Kortrijk en Avelgem. Hij is nog actief als teamleider voor de Okra-afdeling Kristus Koning, zij houdt van handwerk, tuinieren en reizen. De jubilarissen hopen dat nog lang te kunnen blijven doen. Schepen Minou Esquenet ging het koppel namens het stadsbestuur feliciteren met het jubileum. (SR)