Ludieke zebrapad-actie in Torhout: “We willen veilig naar school kunnen stappen”

Een groepje ouders en kinderen heeft een korte, ludieke actie gevoerd om tegen de start van het nieuwe schooljaar extra zebrapaden op de Torhoutse wijk Don Bosco te krijgen. “We willen veilig naar school kunnen stappen”, aldus de bezorgde jongens en meisjes.

De actie had plaats ter hoogte van het kruispunt van de Beukenstraat met de Pastoriestraat en de Olmenstraat. Dat kruispunt werd een tijdje geleden op zo’n manier heraangelegd dat het verkeer er moet vertragen. Maar zebrapaden in de buurt zijn er niet. En dat maakt de situatie er voor de voetgangers erg gevaarlijk.

Het was de bedoeling dat de kinderen in krijt een kleurrijk zebrapad op het wegdek zouden tekenen, maar een verdwaalde regenbui verhinderde dat. Dus werden er witte stroken uit papier geknipt om op die manier een zebrapad na te bootsen.

Ook zebrapad aan het nieuwe wijkje

Een van de initiatiefnemers van de ludieke actie is CD&V-gemeenteraadslid Delphine Levrouw, die met haar gezin in de Pastoriestraat woont. “Het is zeker niet de bedoeling van de buren en mij om naar iemand met stenen te gooien”, zegt ze. “We willen op een positieve manier aandacht vragen voor meer veiligheid voor onze schoolgaande kinderen. Op de hele wijk Don Bosco bevinden zich in totaal amper drie zebrapaden en dat is veel te weinig. Dat we nu in actie schieten, heeft zijn reden. We hopen dat het stadsbestuur nog vóór de nieuwe schoolstart op 1 september een aantal extra zebrapaden voorziet. Heel concreet in eerste instantie in de Beukenstraat, in de Olmenstraat en aan het nieuwe wijkje aan de Knotwilgenstraat, vlakbij de Revinzeschool. Nu hebben kinderen die te voet naar school stappen, op veel plaatsen geen mogelijkheid om veilig de weg over te steken. Ook vanuit de Berkenstraat en vanop het einde van de Revinzestraat raak je niet veilig te voet op school.”

Kwestie van haast te maken

De actievoerende ouders kennen elkaar hoofdzakelijk via hun kinderen. Ze wonen allen op wandelafstand van elkaar. “Het is allemaal begonnen met enkele buren uit de Beukenstraat”, vertelt Delphine. “Zij vroegen het eerst om een zebrapad. Die vraag werd positief onthaald door het stadsbestuur en het zogenoemde mobiteam, maar de school vindt dat de aanleg van zebrapaden op de wijk in zijn globaliteit bekeken moet worden, wat ik begrijp. Maar intussen is er alweer flink wat tijd verstreken en is er nog niets concreet gebeurd. Vandaar onze actie. Nog twee maanden en 1 september is al voorbij. Het wordt dus een kwestie van haast te maken. Veiligheid voor alles!”