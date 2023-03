Ludieke slogans moedigen renners aan tijdens de Ronde: “We uiten onze passie voor de koers aan passanten”

Wie de jongste weken de gemeente doorkruist, merkte ongetwijfeld op dat een zestal borden met ludieke slogans de berm van verschillende wegen opfleurt. Met dat initiatief wil de gemeente passanten warm maken voor Beernem, dat dit jaar ‘Dorp van de Ronde’ is. “En bovendien moedigen we er de renners mee aan”, lacht mede-initiatiefneemster Veronique Staes.

Meteen na de aankondiging dat Beernem dit jaar al ‘Dorp van de Ronde’ zou zijn, richtte het gemeentebestuur een werkgroep op om alles voor te bereiden. “Omdat wij allebei nog gekoerst hebben, werden wij meteen gevraagd om daarin te zetelen”, lacht bediende Veronique Staes.

Ook medewerker van de IT-dienst Nick De Boever brainstormde mee over alle mogelijke initiatieven van de gemeente zelf. “We zochten een oplossing om passanten warm te maken voor de koers”, gaat De Boever verder.

Flanellen benen

Van Yves Lampaert tot Mathieu Van der Poel en Tadej Pogacar: elke favoriet krijgt zondag een affiche op maat wanneer hij op het parcours door Beernem fietst. “We hebben affiches over heel het parcours geplaatst, van bij de start tot op het laatste punt richting Knesselare”, legt Staes uit. “Nabij de start aan de rotonde van het Vliegend Paard staat er een affiche voor Mathieu Van der Poel. Op de grens met Oedelem moedigen we Tiesj Benoot aan. Op de weg van Oostveld naar Beernem staat ‘Komaan Yves! Skarten!’ aan de zijkant van de weg. In de Parkstraat aan het oc De Kleine Beer is er een boodschap voor Greg Van Avermaet en op de grens met Sint-Joris is er een affiche voor Wout Van Aert. Bij het buitengaan van het grondgebied van Groot-Beernem staat dan weer ‘Tadej, hopelijk geen flanellen benen!’, te lezen.”

“We hebben affiches over het hele parcours geplaatst”

“Beernem is een echte fietsgemeente en er waren in het verleden ook heel wat renners die in onze gemeente woonden. Het is dan ook leuk om de passie voor koers op ludieke wijze aan passanten duidelijk te maken. In de aanloop naar zondag worden ook nog slogans op de wegen aangebracht”, gaat Staes verder. “Maar we verklappen nog niet alles. Ook de komende jaren zijn we nog een paar keer ‘Dorp van de Ronde’, en we willen nog niet alles prijsgeven”, besluit de medewerkster van de gemeente. (AVH)