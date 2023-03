Ludieke actie tegen verharding: Oostende doet mee aan Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Om het ontharden van privaat en openbaar domein meer te promoten, zal de stad Oostende tot eind oktober deelnemen aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen, een ludieke actie tegen verharding.

Het kampioenschap Tegelwippen bestaat al in Nederland en is een initiatief van de Vlaamse overheid om het ontharden te stimuleren. “Als we tegels vervangen door gras, bloemen, bomen en geveltuinen, maken we Vlaanderen klimaatbestendig, aantrekkelijk voor dieren, koeler op warme dagen en veel mooier”, luidt het. Gemeenten kunnen zich aanmelden met hun eigen acties en andere gemeenten uitdagen. Men zal het aantal ‘gewipte tegels’ tellen : per vierkante meter komen er elf tegels op de teller. Milieuschepen Silke Beirens (Groen) : “Oostende neemt deel en zal inwoners oproepen om ook actief mee te doen. Kwestie van naast ons handhavingsbeleid ook inwoners te enthousiasmeren om samen te ontharden.”