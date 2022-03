Lucratieve Paasfoor van Kortrijk heeft met Broelparking nieuwe kermislocatie:“Bij zonnig paasweekend verwachten we 60.000 mensen”

Na een afwezigheid van drie jaar keert de Paasfoor in Kortrijk eindelijk in volle glorie terug. Vanaf donderdag 14 april tot en met zondag 1 mei wordt het stadscentrum omgetoverd tot één groot pretpark, met zo’n 133 attracties. Naast traditionele locaties als het Schouwburgplein en de Grote Markt kunnen kermisliefhebbers nu ook terecht op Parking Broeltorens op Dam.

Voor het eerst sinds 2018 keert de Paasfoor terug naar de Kortrijkse binnenstad. Tussen donderdag 14 april en zondag 1 mei verwelkomt de stad 133 kermiskramen. Traditioneel vormt de Grote Markt het epicentrum van de Paasfoor. Maar ook de Graanmarkt, het Schouwburgplein, het Casinoplein, het Conservatoriumplein en de Dolfijn- en Kasteelkaai zijn er net als drie jaar geleden weer bij.

Enige nieuwkomer is Parking Broeltorens, dat het Conservatoriumplein vervangt. De parking aan de gebouwen van concertorganisator Wilde Westen en muziekcafé Pand.A is niet toegankelijk door een vernieuwing aan de stationsomgeving. Op de Broelparking op Dam staan ook nieuwe attracties als ‘Techno Power’, ‘Crazy Dance’ en de bekende topper ‘Wild Mouse’.

Na twee afgelaste edities kijkt plaatsingscoördinator Filip Decock (57) reikhalzend naar de opening van de traditionele stadsfestiviteiten uit. “Om 15 uur stipt starten we. Met een Belleman die het volk toezingt, een schepencollege dat de stad door schrijdt en drie Paasfoorprinsjes en -prinsesjes die gekroond hun schatkisten mogen openen.”

De Belleman en zijn gevolg passeren de 14de ook op de parking van de Broeltorens. “Het Conservatoriumplein was eigenlijk al gehalveerd in 2019. De gedeeltelijke verhuis naar de handels- en kasteelkaai bleek commercieel geen voltreffer. We zochten dus een nieuwe locatie. De Veemarkt? Die was dan weer niet vacant, omdat de wekelijkse maandagmarkt die innam. Nee, dan leek Dam het beste alternatief. Ook al zijn er weinig faciliteiten, en is het door zijn rechthoekige vorm niet simpel om hier een plaatsingsplan uit te tekenen.”

Het plan van de Paasfoor in 2022, met de nieuwe locatie aan parking Broeltorens. © Stad Kortrijk

De Dambuurt lijkt niet enthousiast bij het idee van de Paasfoor voor hun deur. “Maar dat is altijd zo, in elke straat of wijk waar de kermis neerstrijkt”, zegt Wouter Allijns (Team Burgemeester), schepen van Evenementen en Economie. “Eigenlijk had deze regeling zelfs al in 2020 moeten ingaan. Mijn voorganger Arne Vandendriessche had indertijd afspraken gemaakt met de buurt. Nu ben ik pas sinds november in functie, en dus hebben Arne, ik en het buurtcomité nog eens samengezeten om die overeenkomst te vernieuwen. Ze hebben mijn nummer, dus we blijven contact houden de komende weken. Er werd alvast een extra toiletwagen neergepoot, om wildplassers te ontmoedigen.”

“De kermis staat hier trouwens slechts voor één jaar. Eerlijk gezegd hadden we gehoopt om dit jaar op het Nelson Mandelaplein te staan. Maar de organisatie van het MAYDAY-festival van Vooruit, dat van 30 april tot 1 mei plaatsvindt, was iets sneller met zijn reservatie.”Naast de locatie van de Parking Broeltorens introduceert de Paasfoor nog nieuwigheden. “Er is het prikkelarm moment op 25 april, en we hebben dit jaar ook ingezet op een virtuele campagne”, vertelt Wouter Allijns trots. Er zijn dus geen fysieke affiches gedrukt. Met behulp van het Kuurnese Influencer Managementbedrijf Mastr willen we via influencers jonge mensen aanspreken. Voor de eerste keer zullen we ook via de gsm-masten het aantal bezoekers op de Paasfoor kunnen monitoren, een interessante economische oefening.”

Prijzen stabiel

De Paasfoor staat in Kortrijk van 14 april tot en met 1 mei. © TV

Een mindere evolutie de afgelopen weken was de abrupt felle stijging van de energieprijzen. Een mens zou vrezen dat de Paasfoor daardoor duurder wordt. Maar dat is niet het geval. “We hebben met de stad een inspanning gedaan om de standprijzen en het energieforfait te behouden”, aldus Wouter Allijns. “Die mensen hebben ook 2 jaar lang geen inkomen gehad he.”

De marktkramers zelf lijken ook niet zinnens hun prijzen dit jaar te verhogen. “Van zodra we wisten dat het standgeld in de meeste kermissteden niet drastisch de hoogte in zou schieten, hebben we de knoop doorgehakt”, verzekert Heidi Coussens van het foorcomité. “Het is ook niet nodig, want meer dan andere jaren is het publiek razend enthousiast. De mensen hebben ons duidelijk gemist. Dat zag je al op de wintermarkt in Kortrijk. Ook het carnaval in Aalst, nota bene zonder stoet, trok veel volk. En ik hoorde van collega’s dat de kermis in Gent dit jaar een succes was. En normaal is dat geen hoogvlieger.”

Dat de Paasfoor een zeer lucratieve kermis is, is bekend. “Maar we hebben één grote factor natuurlijk niet in de hand: het weer”, is Wouter Allijns” realistisch. “Regent het oude wijven, dan is de foor dood. In feite is het weekend rond Pasen, met paasmaandag, cruciaal. Als we dan wat hulp krijgen van de zon, dan kunnen we afklokken op 60.000 bezoekers per dag. Konden we maar subsidies geven aan het weer..”