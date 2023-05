Lucienne Willemart viert haar honderdste verjaardag: “Gewoon genieten van elke dag”

Lucienne ‘Mami’ Willemart vierde onlangs haar honderdste verjaardag in wzc Ten Anker in Nieuwpoort. Samen met wijlen haar man Jean-Pierre werkte ze jarenlang op het golfterrein tussen Oostende en De Haan.

Lucienne Willemart, beter bekend als Mami, zag op 24 april 1923 het levenslicht in Salzinnes, een stadsdeel van Namen. Haar vader Achille was postbode en haar moeder Josephine was naaister. Zij was het zesde kind in een rij van zeven. Haar broer André baatte het hotel Bon Acceuil uit in De Haan. Ze ruilde haar geboortestreek in voor de kust en het was daar dat ze haar echtgenoot Jean-Pierre Meeûs leerde kennen. Ze huwden in 1947 en kregen samen drie kinderen: Ferdy, Jean-Marie en Bernadette.

Het paar werkte op het golfterrein tussen Oostende en De Haan. Het golfterrein was eigendom van de Royal golfclub d’Ostende. Jean-Pierre stond als secretaris in voor de organisatie van de weekendactiviteiten terwijl Mami de dagelijkse catering voor haar rekening nam. Geen gemakkelijke opdracht, maar ze deed haar werk met veel toewijding en inzet.

Sociaal

In 1991 kon ze na 35 jaar hard werken genieten van een welverdiend pensioen. Samen met haar man verhuisde ze naar een appartement vlak bij het militair hospitaal in Bredene. Na het overlijden van haar man in 2011 verhuisde ze naar de villa in Oostduinkerke bij Bernard en Bernadette. Ze was een heel sociale dame en intensief betrokken bij de vele gezinsactiviteiten.

Later verhuisde ze met dochter Bernadette naar een appartement in Oostduinkerke. Na verloop van tijd nam ze haar intrek in het woonzorgcentrum Ten Anker. Mami wordt hier met de beste zorgen omringd door het personeel en ze voelt zich hier ook thuis. ‘Gewoon genieten van elke dag’, is de goede raad van onze eeuwelinge.