Lucia viert 100ste verjaardag: “Met dank aan mijn huisdokter”

Lucia Vannieuwerburgh mocht haar 100ste verjaardag vieren. De kranige dame woont in een assistentiewoning van Villa Amphora in Wingene. “In het leven moet er meer gelachen en plezier gemaakt worden en nu ik 100 jaar ben, vier ik voortaan elke dag feest”, zegt Lucia.

Lucia is een echt familiemens en tijdens haar levensloopbaan maakte de dame al heel wat mee. Haar vader en moeder waren rasechte Wingenaren en zij waren meer dan 90 jaar toen ze stierven. Lucia zorgde heel goed voor haar ouders. Ze had twee zussen, die intussen overleden zijn. Clara-Maria was het slachtoffer van een bizarre koeienplaag en leefde maar 14 maanden. Haar andere zus Maria was hoedenmaakster. Haar ‘tante nonneke’, die overste was in een klooster in Mesen, was haar heel dierbaar. Lucia heeft zelf geen kinderen.

Werken en genieten

“Aan de leeftijd van 18 jaar maakte ik de Tweede Wereldoorlog mee”, herinnert ze zich nog. “Een meisje rond de leeftijd van 18 jaar beleeft dan de mooiste tijd die er kan zijn. Bij mij verliep dat anders en dit is toch wel de meest tragische periode uit mijn leven.”

Tijdens haar werkloopbaan was Lucia naaister en ze hield haar eigen winkeltje open. Tot aan haar 70ste verjaardag was Lucia in haar winkel te vinden. Ze is een heel gelovig iemand en tijdens haar jongere jaren trok ze op Hemelvaartsdag naar de Heilig Bloedprocessie. “Ik heb een grote verering voor Onze-Lieve-Vrouw en vroeger trok ik heel vaak naar Lourdes en ging er op bedevaart”, vertelt Lucia. “Mijn geloof geeft mij kracht en sterkt mij.”

“Ik kende tot nu toe een boeiend leven en ik maakte al veel mee. Te veel om allemaal te vertellen. Velen stellen mij de vraag wat je moet doen om 100 jaar te worden. Mijn antwoord is heel simpel. Dat ik 100 jaar geworden ben, dank ik aan mijn huisdokter. In het leven moet je veel werken, genieten van de vele vrienden en vooral feest vieren en leute maken. Mijn 100 jaar is dan ook de bekroning van mijn leven en dat er nog wat jaren mogen volgen”, besluit Lucia. Lucia kreeg vele felicitaties van de directie van Villa Amphora, haar begeleiders, schepenen en de burgemeester. (NS)