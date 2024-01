Luchthaven Wevelgem krijgt nieuwe omgevingsvergunning

De Vlaamse overheid heeft de nieuwe omgevingsvergunning voor de exploitatie van de luchthaven goedgekeurd. Die is nu van onbepaalde duur. De bijzondere voorwaarden blijven gelijk: geen zwaar vervoer en eenzelfde aantal en gelijke spreiding van de vluchten. Geen geplande uitbreiding dus, maar ook geen beperking van de hinder, hoewel bijkomend onderzoek wel vervat is in de vergunning.

De huidige omgevingsvergunning voor de Internationale Luchthaven Kortrijk Wevelgem (ILKW) loopt af in februari. De nieuwe lijkt aan te sturen op een status quo van het luchtverkeer. Dat is ook wat voorzitter Filip Daem in juli vorig jaar vooropstelde tijdens het infomoment in OC De Troubadour in Bissegem, toen hij het had over de toekomst van ILKW. Er komt geen zwaar luchtvervoer, het aantal en de spreiding van de touch and go-vluchten, de helikopterbewegingen dus, blijven gelijk. Ook het aantal vliegtuigen dat gelijktijdig in de lucht mag zijn blijft gelijk, net als de maximale geluidsproductie van 72 db(A) van 80 procent van de vluchten.

De 280 bezwaarschriften die in juli door de buurt werden ingediend lijken dus geen aarde aan de dijk te hebben gebracht.

Geen nachtvluchten

“De enige verstrenging is het uitsluiten van nachtvluchten”, geeft provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen) aan. “Het is ook economisch niet verantwoord om het vliegveld ‘s nachts open te houden. De vergunning stipuleert dat er heel wat onderzoeken naar impact op milieu en gezondheid dienen te gebeuren, maar eigenlijk betekent het dat de moeilijkheden blijven. Omwille van de complexiteit van de materie is het overigens haast onmogelijk op te volgen of de voorwaarden opgevolgd worden. Of die onderzoeken enige vooruitgang opleveren, is zeer de vraag. Wat wel zeker is, is dat de hinder op korte termijn niet zal verminderen.” (SL)